4 septiembre, 2025

Migración juvenil tamaulipeca; un reto para el desarrollo rural

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La migración juvenil en comunidades rurales de Tamaulipas alcanza entre el 30 y 35 por ciento de la población joven, principalmente por motivos laborales y educativos.

La falta de oportunidades en los lugares de origen genera un fenómeno de despoblamiento, donde la mayoría de quienes permanecen son adultos mayores y la presencia juvenil se reduce.

Entre los factores más señalados está el desinterés de las nuevas generaciones por continuar en actividades agropecuarias como ganadería y agricultura.

Frente a esta tendencia, se han puesto en marcha programas que buscan ofrecer opciones de empleo, impulsar el emprendimiento y vincular la oferta educativa con actividades productivas locales, con el objetivo de que los jóvenes cuenten con alternativas de desarrollo sin necesidad de emigrar.

Por Antonio H. Mandujano
Expreso

