Proyecta la CFE otra subestación para solucionar problemas de apagones

La demanda del servicio ha crecido en la ciudad y sobre todo que más hogares tienen la posibilidad de contar con un aire acondicionado.

TAMPICO, TAM.- La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya dio a conocer que la CFE tiene proyectada la instalación de otra subestación para resolver el problema de los apagones en el municipio.

Dijo que podría estar ubicada en la zona sur de Tampico.

En los últimos días, han sido constantes los cortes en el suministro eléctrico lo que ha obligado a muchas personas a manifestarse.

«Estamos viendo esta situación que padece hoy nuestro municipio de la falta de energía eléctrica de manera constante, estamos platicando con la Comisión Federal de Electricidad, sabemos que estos calores intensos que hoy vivimos pues requieren de esas subestaciones que está preparando CFE para instalarlas», indicó.

«Nos platicaron de otro proyecto más que tienen de otra subestación para poder seguir suministrando la cantidad de energía eléctrica que necesita nuestro municipio, estamos abogando para que se haga lo más rápido posible y poder resolver la situación de todas esas colonias y personas que hoy no cuentan con el servicio de luz», destacó.

Por Benigno Solís/La Razón