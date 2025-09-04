PVEM, mosca sin tractor

Interiores/Carlos López Arriaga

Al menos en el papel, el Partido Verde cogobierna México, pues formó parte de coaliciones ganadoras encabezadas por MORENA en la justa presidencial del año pasado y en los comicios que empoderaron a 24 gobiernos estatales, aún vigentes en 2025.

En 2021, remolcado por MORENA, el PVEM teóricamente ganó 11 gubernaturas. Por orden alfabético: Baja California (MARINA DEL PILAR ÁVILA); Baja California Sur (VÍCTOR MANUEL CASTRO); Campeche (LAYDA SANSORES); Colima (INDIRA VIZCAÍNO); Guerrero (EVELYN SALGADO); Michoacán (ALFREDO RAMÍREZ); Nayarit (MIGUEL ÁNGEL NAVARRO); Sinaloa (RUBÉN ROCHA); Sonora (ALFONSO DURAZO); Tlaxcala (LORENA CUELLAR) y Zacatecas (DAVID MONREAL). El mismo año, dicho partido ganó con candidato propio en San Luis Potosí (RICARDO GALLARDO). En total 12.

En 2022, trepado en hombros del partido guinda, el Verde colaboró en el triunfo de otras 4 gubernaturas. Por orden alfabético: Hidalgo (JULIO MENCHACA); Oaxaca (SALOMÓN JARA); Quintana Roo (MARA LEZAMA) y Tamaulipas (AMÉRICO VILLARREAL).

En 2023, aliado de nuevo con MORENA, el mismo PVEM celebró la victoria en otra entidad, Edomex (DELFINA GÓMEZ).

Y en 2024, encaramado sobre la locomotora morenista, el Verde se declaró vencedor en 7 comicios gubernamentales. Por orden alfabético: Chiapas (EDUARDO RAMÍREZ); CDMX (CLARA BRUGADA); Morelos (MARGARITA GONZÁLEZ); Puebla (ALEJANDRO ARMENTA); Tabasco (JAVIER MAY); Veracruz (ROCÍO NAHLE) y Yucatán (JOAQUÍN DÍAZ).



PIES DE BARRO

Pero las cifras son engañosas, porque (salvo San Luis) las demás victorias son de MORENA. El PVEM jugó el modesto papel de minipartido satélite, como la mosca que viaja sobre el tractor y pregona felizmente: “¡Vamos arando!”

Sin el tractor, ¿qué haría la mosca?… Ya no puede ganar como lo hizo el chiapaneco MANUEL VELAZCO en 2012, apadrinado por el PRI y Nueva Alianza. El primero luce hoy agónico y el segundo inexistente.

Tampoco están dadas las condiciones para que alcance la victoria como el potosino RICARDO GALLARDO en 2021. Concesión especial de AMLO, a cambio del voto verde en favor de las reformas constitucionales enviadas a San Lázaro.

Pero los tiempos cambian. Tras la definición de SHEINBAUM contra la herencia de cargos electorales entre parientes cercanos, se abrió una grieta en la alianza MORENA-PVEM.

Desplazamiento telúrico con epicentro en San Luis, donde GALLARDO quería dejar la silla a su esposa, la senadora RUTH MIRIAM GONZÁLEZ. Lo podrán buscar por el Verde, pero MORENA tendrá candidatura fuerte y es muy probable que lance a la actual titular de SEGOB, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, oriunda de Xilitla, SLP.



FUTURISMO DESENFRENADO

Pero la grieta ha seguido creciendo. Los antiguos aliados van que vuelan para adversarios. Eso lo vimos el pasado fin de semana en Reynosa, donde un enviado del PVEM nacional, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, destapó a MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ como candidata a la gubernatura de Tamaulipas en 2028.

Para los morenistas podría ser un respiro, porque al menos ya no sufrirán de esa ambición neurótica que jamás respeta reglas y la llevó a impugnar las encuestas del partido en 2022, donde el ganador indiscutible fue el doctor AMÉRICO.

Si la señora va a patalear, tendrá que hacerlo afuera, en un minipartido que en Tamaulipas carece de estructura y votantes. De hecho, el Tucán ya desapareció de la 66 legislatura tamaulipeca.

Ello, luego de que las cuatro diputadas verdes, KATALYNA MÉNDEZ, SILVIA CHÁVEZ, BLANCA ANZALDÚA y ANA LAURA HUERTA, migraron al grupo parlamentario de MORENA. La más reciente noticia fue la reubicación de ANA LAURA (https://tinyl.co/3fAF).

Para el papel de aliado en las votaciones de San Lázaro, MORENA cuenta ahora con Movimiento Ciudadano, el partido de DANTE DELGADO. De un año para acá le hicieron una oferta imposible de rechazar, donde tendría que escoger entre (1) apoyar al partido mayoritario o (2) le darían curso al expediente delictivo de SAMUEL GARCÍA, gobernador naranja de Nuevo León.

El Verde y el Partido del Trabajo alcanzaron ya su umbral de obsolescencia. También el PT anda ofendido por la reforma antinepotismo que impide a DAVID MONREAL heredar el trono de Zacatecas a su hermano SAÚL, con la bendición del hermano RICARDO.



OSCURO PASADO

Y, bueno, a propósito del “destapador” de MAKI, el abogado capitalino ARTURO ESCOBAR Y VEGA, además de diputado federal, senador y vocero del PVEM, su historial cuenta que el primero de julio de 2009 fue detenido por la Policía Federal en el aeropuerto internacional de Chiapa de Corzo, Chiapas.

¿Causa motivo o razón?… El angelito transportaba un millón cien mil pesos en greña. Es decir, 11 paquetes con 100 billetes de mil pesos cada uno, en una maleta Louis Vuitton.

El 25 de noviembre de 2015 tuvo otra bronca. La PGR solicitó una orden de aprehensión contra ESCOBAR, por presuntos delitos electorales. Entonces ocupaba el cargo de Subsecretario de Prevención en SEGOB, pues su partido había apoyado la candidatura de PEÑA NIETO. La orden de captura lo obligó a renunciar el mismo día.

Este es el hombre que ahora proyecta a MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ de manera tan anticipada, con la afirmación temeraria de que “Tamaulipas será el nuevo bastión del Verde en el noreste de México”, flanqueado por la propia MAKI, el dirigente estatal MANUEL MUÑOZ CANO y el alcalde de allá mismo, CARLOS, “Makito”, PEÑA ORTIZ.

Una auténtica corte de los milagros.



