Renueva Tamaulipas Poder Judicial Federal

Esta semana iniciaron funciones 26 jueces y magistrados de distrito; la mayoría proveniente del mismo Poder Judicial

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La mayoría de los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, que iniciaron sus funciones el lunes pasado, cuentan con carrera judicial.

La conformación alcanzó la paridad de género, al ser electas 14 mujeres, mientras que la mayoría de los nuevos jueces y magistrados provienen del mismo Poder Judicial, donde han desempeñado diversos cargos.

Una parte considerable de quienes tomaron protesta se desempeñaron previamente como secretarios de Tribunal, oficiales judiciales o integrantes del Poder Judicial del Estado.

En el caso de los magistrados de circuito, en el Distrito 1 se integraron María Guadalupe Gámez Beas, con experiencia como secretaria de acuerdos en el Supremo Tribunal de Justicia, y Rubén Darío Silva Saldívar, quien se desempeñó como secretario de Tribunal en funciones de Magistrado de Circuito en el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

En las materias Penal y de Trabajo se incorporaron Erika Esmeralda Suárez Enríquez, quien fue secretaria de Tribunal en el Segundo Tribunal Colegiado en dichas materias; José Alberto Velasco Ruiz, quien ha sido oficial judicial, actuario y secretario de Tribunal; y Mariela Zurita Lugo, titular del Instituto de la Defensoría de Tamaulipas.

En el área Mixta fue designado Miguel Ángel Antonio Batres, con experiencia como secretario de Tribunal en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Para el Distrito 2, en la materia Administrativa y Civil, asumieron Ada Gabriela Díaz Sosa, quien se desempeñó como directora jurídica y de transparencia en la Secretaría de Economía de Tamaulipas, y David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

En materia Mixta se integraron Karla García Juárez, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo; y Edgardo Hedalú Favela Medina, secretario de Tribunal.

En el ámbito Penal y de Trabajo, las designaciones recayeron en Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en esas materias; Javier Valdez Perales, magistrado de la Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia; y Dulce Yanet Vega Camacho, abogada laboral y apoderada legal de Comapa Altamira.

En lo referente a los jueces de distrito, el Distrito 1 contará en el área laboral con Gladys Salas Parras.

En el ramo Mixto fueron nombrados Nora Victoria Bonilla Marín, Carlos Alberto Escobedo Yañez y Mayra Gabriela Huitrón Zamudio. Para el área Penal fueron designados Carlos Flor Istlahuaca y Juan Manuel Trespacios Castán.

En el Distrito 2, el ámbito laboral estará a cargo de Iliana Alejandra Carrizal Pérez y Cinthia Elizabeth de la Vega López.

En el área Mixta fueron nombrados Dafne Miroslava Carrillo de León, Francisco de la Fuente Martínez y Cecilia Stephany Ovalle López. En materia Penal recibieron nombramiento Irving Joan González Balleza y Raquel Cristina Torres Tristán.

El 1 de octubre, tomarán posesión la totalidad de los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas.

