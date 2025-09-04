Reportan nueva jornada violenta en Matamoros

MATAMOROS, Tam.- Por segundo día consecutivo en la ciudad de Matamoros se registra una situación de violencia que dejó a una persona ajena a los hechos herida, mientras las autoridades lograron la detención de un delincuente.

Alrededor de las 10:30 horas se reportó una persecución y balacera sobre la avenida Camino Real y Cantinflas de este municipio fronterizo, donde el día de ayer miércoles se registraron balaceras, persecuciones y bloqueos.

La Vocería de Seguridad informó que hombres armados agredieron a elementos de la Guardia Estatal quienes respondieron la agresión y persiguieron a los delincuentes en calles de la colonia Comunicadores de Matamoros.

Los efectivos de seguridad del estado, lograron detener a un civil armado y aseguraron el vehículo en el que se desplazaba, tomando el control de la situación, e implementar inmediatamente patrullajes en la zona.

Se informo que como resultado de estos hechos una persona resultó lesionada, misma que fue trasladada a un hospital para recibir la atención correspondiente.

Apenas ayer miércoles se reportaron agresiones a elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía de justicia del Estado, desatándose balaceras y persecuciones en varios puntos del municipio. Los delincuentes activaron varios bloqueos para tratar de detener el avance de las autoridades.

Como resultado de esa jornada violenta, un adulto y dos menores de edad que viajaban en una camioneta de la Coordinación de Protección Civil municipal, resultaron lesionados, por lo que fueron atendidos en la clínica del Seguro Social donde se reportan estables y fuera de peligro.

Dos elementos de la Guardia Estatal resultaron lesionados al responder las agresiones de los pistoleros. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado integró una carpeta de investigación.

Por Perla Reséndez