Río Bravo, un buen ejemplo

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Tradicionalmente, las ceremonias de rendición de cuentas se utilizan más para promover la imagen pública de los alcaldes que para dar a conocer los logros en materia de obras y servicios, hay ocasiones incluso en que en algunos municipios gastan más en los actos que en los avances.

Por este motivo resulta ejemplar que el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, haya decidido que el millón de pesos que se destinaría al acto del informe que exige la ley sea dedicado a modernizar el sistema de alumbrado público, entre otros servicios comunitarios.

Con este objeto el titular del ayuntamiento resolvió que, en vez de aplicar la suma aludida a un evento de lujo, de fiestas, protocolos y comida para miles de invitados, esta vez el dinero se utilizará para instalar luminarias y en todo aquello que sea necesario para que la comunidad mejore.

Se aplicarán los impuestos -expresó- en donde más se necesite. No es momento de vanidades, estas se dejarán para otra ocasión, comentó el edil.

¿Cuántos millones de pesos desembolsarán esta vez los gobiernos de Tampico, Madero y Altamira para cumplir con la obligación legal y el deber de informar a la población lo realizado en el primer año de labores?

No se tiene idea, de eso no se informa, aunque seguramente se trata de sumas millonarias que, como se ha propuesto el jede edilicio de riobravense, los munícipes del sur de Tamaulipas deberían de aplicarlas en obras y servicios de beneficio social.

Todo indica, lamentablemente, que, a diferencia de lo sucedido en la ciudad fronteriza del norte, el ejemplo no se seguirá en el resto de los municipios de la entidad que preferirán, como siempre, seguir rindiendo culto a la personalidad y a la lisonja que a obras de beneficio popular.

SUPERVISAN OBRAS SANITARIAS

El secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno del Estado, Ingeniero Raúl Quiroga Cuellar, por otra parte, realizó esta semana un recorrido de supervisión de las obras de drenaje sanitario de ciudad Madero.

Acompañado del gerente General de la Comapa Sur, Maestro Francisco González Casanova, y de otros directivos de la potabilizadora de Altavista, revisaron los trabajos de la rehabilitación de 85 metros de la red de drenaje de la colonia Unidad Nacional de la urbe petrolera.

La obra en cuestión, ubicada en la intersección de la avenida Tamaulipas y la calle Querétaro, contempla la construcción de un pozo de visita que permitirá mejorar el traslado de aguas residuales y optimizar las tareas de mantenimiento.

Además de las obras mencionadas, en ese mismo sector se lleva a cabo también la reconfiguración de un colector sanitario, mediante el cual se repusieron 200 metros lineales de tubería en la calle Querétaro, entre avenida Tamaulipas y la Calle Morelos.

Entre la calle Sinaloa, entre Zacatecas y avenida Monterrey, se efectúa al mismo tiempo la renovación de 115 metros lineales de red de drenaje sanitario a base materiales de alta resistencia que aseguran una mayor durabilidad de la infraestructura, con los beneficios que eso conlleva.

El objetivo de todos estos trabajos es proporcionar un servicio de mayor eficiencia y calidad a la población.

jlhbip2335@gmail.com

