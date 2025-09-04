Se hace pasar por herrero y defrauda a negocio en Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Un hombre que se hizo pasar por herrero defraudó a la empleada de una tienda de ropa en el centro de Altamira.
El sujeto se llevó una fuerte cantidad de dinero, lo que llevó al propietario del negocio a difundir las imágenes en redes sociales para localizarlo.
El robo ocurrió el pasado lunes 1 de septiembre a las 12:50 horas, en un negocio de la calle Hidalgo.
El sujeto, que vestía pantalón negro, playera gris y lentes, llegó al lugar y preguntó por el «patrón», es decir por el dueño del establecimiento y afirmó que ya había terminado de hacer un mueble para colgar ropa que se le había encargado.
La empleada, quien estaba en la caja, dijo que no conocía del encargo. El supuesto herrero se rehusó a que la mujer llamara a su jefe y fingió hacer una llamada.
Después de colgar, le dijo a la empleada que ya había acordado con el dueño y que ella le entregara el dinero.
Tras lo ocurrido, el propietario del negocio, Leonardo Martínez, hizo público el hecho y solicitó información sobre el hombre, además ofrece una gratificación a cambio de datos para su localización.
Hace un mes, la joven de una zapatería de la zona centro de Altamira enfrentó a un joven que intentó robar.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Altamira, a cargo de César Sánchez Aguilar, ha solicitado a los comercios afectados con robos que denuncien ante las instancias correspondientes para que tengan el seguimiento.
Señaló que las denuncias en plataformas digitales, aunque sirven para alertar a la comunidad, no tienen valor legal para iniciar una investigación.
Por Óscar Figueroa
La Razón