Se hace pasar por herrero y defrauda a negocio en Altamira

El hombre afirmó que ya había terminado de hacer un mueble para colgar ropa que se le había encargado

ALTAMIRA, TAM.- Un hombre que se hizo pasar por herrero defraudó a la empleada de una tienda de ropa en el centro de Altamira.

El sujeto se llevó una fuerte cantidad de dinero, lo que llevó al propietario del negocio a difundir las imágenes en redes sociales para localizarlo.

El robo ocurrió el pasado lunes 1 de septiembre a las 12:50 horas, en un negocio de la calle Hidalgo.

El sujeto, que vestía pantalón negro, playera gris y lentes, llegó al lugar y preguntó por el «patrón», es decir por el dueño del establecimiento y afirmó que ya había terminado de hacer un mueble para colgar ropa que se le había encargado.

​La empleada, quien estaba en la caja, dijo que no conocía del encargo. El supuesto herrero se rehusó a que la mujer llamara a su jefe y fingió hacer una llamada.

Después de colgar, le dijo a la empleada que ya había acordado con el dueño y que ella le entregara el dinero.

Tras lo ocurrido, el propietario del negocio, Leonardo Martínez, hizo público el hecho y solicitó información sobre el hombre, además ofrece una gratificación a cambio de datos para su localización.

Hace un mes, la joven de una zapatería de la zona centro de Altamira enfrentó a un joven que intentó robar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Altamira, a cargo de César Sánchez Aguilar, ha solicitado a los comercios afectados con robos que denuncien ante las instancias correspondientes para que tengan el seguimiento.

Señaló que las denuncias en plataformas digitales, aunque sirven para alertar a la comunidad, no tienen valor legal para iniciar una investigación.

Por Óscar Figueroa

La Razón