Tamaulipas rompe record con más de cuatro millones de visitantes en sus sitios turísticos

El turismo en Tamaulipas rompió récords este verano.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Y es que durante los 51 días de vacaciones pasados, más de 4 millones 243 mil visitantes recorrieron la entidad, dejando una derrama económica de 3 mil 903 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 15 por ciento respecto al año pasado.

De igual modo, retos resultados están consolidando al estado como uno de los destinos emergentes más dinámicos del país.

Las playas abarrotadas, la ocupación hotelera al alza y la llegada constante de turistas nacionales dejaron claro que Tamaulipas se está ganando un lugar en el mapa turístico de México.

Destinos como Miramar, en Madero; el Pueblo Mágico de Tula; la Reserva de la Biosfera El Cielo de Gómez Farías, y toda la zona sur del estado atrajeron multitudes que no solo disfrutaron de la hospitalidad tamaulipeca, sino que también generaron empleo y bienestar para miles de familias.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que estos resultados “no son hechos aislados, sino parte de un esfuerzo mayor que se orienta bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, un gobierno humanista que coloca en el centro de sus políticas públicas a las personas, las familias y las comunidades”.

La zona sur, integrada por Ciudad Madero, Tampico y Altamira, reafirmó su liderazgo al concentrar el 61 por ciento de los visitantes, con 2 millones 629 mil personas que visitaron dicha región.

Tan solo Ciudad Madero recibió más de 1.3 millones de turistas y sobre este fenómeno, Hernández Rodríguez aseguró qué dichas cifras «consolidan el peso de la zona sur como el principal polo turístico de Tamaulipas”.

En ocupación hotelera, Miramar y la zona sur alcanzaron un promedio del 66.5 por ciento, Matamoros 62%, Nuevo Laredo 60%, Reynosa 49% y Victoria 46.8%.

“Destinos emergentes como La Pesca alcanzaron hasta un 96 por ciento de ocupación, lo que confirma su creciente potencial”, resaltó.

El secretario también informó que en materia de seguridad se reforzó el programa de Ángeles Verdes con nuevas patrullas, elementos y rutas, lo que permitió brindar 1,171 servicios, recorrer 135 mil kilómetros y atender a más de 4,100 turistas.

“Gracias a este esfuerzo, en las playas del estado se reportó saldo blanco durante este periodo vacacional”, afirmó.

Además, subrayó el impulso a la promoción turística en ferias y foros nacionales, como la Feria Nacional Potosina y la IBTM Américas 2025, donde se concretaron más de 400 citas de negocios.

“Estos encuentros se tradujeron en acuerdos que benefician directamente a empresas, artesanos y operadores turísticos tamaulipecos, y que abren la puerta a futuros congresos, convenciones y eventos internacionales”.

En el rubro de identidad cultural, Hernández Rodríguez destacó el fortalecimiento de los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, así como la proyección de artesanías locales en ferias nacionales.

Finalmente, aseguró que el balance del verano confirma un cambio en la percepción de Tamaulipas como destino.

“Hoy los números nos respaldan, pero lo más valioso es que los testimonios de quienes nos visitan confirman que estamos construyendo un turismo con rostro humano, que genera identidad, orgullo y prosperidad”.

Por. Antonio H. Mandujano