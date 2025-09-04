Tamaulipas va bien

Golpe a golpe/ Juan Sánchez Mendoza

La sincronía que existe entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para diezmar los índices de pobreza en Tamaulipas, es tan sólida que, en el recuento de sus acciones durante su primer año de ejercicio constitucional, la jefa del Ejecutivo destacó que en el estado hay menos pobreza extrema.

Las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sustentan la información. Y estoy seguro que, en lo sucesivo, la disminución de la pobreza tendrá un impacto adicional con la aplicación correcta del dinero destinado a la ejecución de programas sociales.

Con esto se intentaría que todos los recursos, de todas las secretarías federales involucradas en el gabinete social –federal y estatal–, se rijan por un mismo criterio: aniquilar la pobreza, a través de varios programas y acciones directas de atención personalizada.

Lograrlo no es tarea sencilla, aun cuando el presupuesto sea (para muchos) millonario, ya que, durante los regímenes priistas y panistas, los índices de pobreza en México se incrementaron considerablemente.

Ahí están los análisis de organizaciones internacionales, que nadie, hoy, podría desestimar, como los estudios de especialistas en la materia que en tiempo y forma advirtieron sobre el hecho.

Por tanto, bien merece un voto de confianza la tarea emprendida por los dos niveles de gobierno para aminorar la pobreza.



Delitos a la baja

Hace un par de días, el gobernador Américo Villarreal Anaya aprovechó la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública –encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch–, donde se confirmó el apoyo de Tamaulipas a la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal.

Ahí quedó en claro que el tema de la seguridad es una tarea de todos los días y requiere esfuerzos institucionales permanentes, como se hace en Tamaulipas, donde la disminución del 49.3% en el delito de homicidio doloso, durante el 2025, ha mostrado tendencia a la baja, como sucede a nivel nacional.

Incluso, en el documento del primer informe de la presidenta Sheinbaum Pardo, entregado a la Cámara de Diputados por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se destacan las acciones que, en el marco de la cooperación con los Estados Unidos de América, el gobierno federal realiza para fortalecer en la frontera norte, en coordinación con Tamaulipas.

Villarreal Anaya también aprovechó la coyuntura, para respaldar la aprobación del acuerdo nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, así como el acuerdo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, temas sensibles para el pueblo mexicano.

Igualmente, destacó la coordinación con el gabinete federal de seguridad pública, como el factor clave para reducir en Tamaulipas el número de homicidios, feminicidios, secuestros y robo en carreteras, que generan paz y tranquilidad para las y los tamaulipecos.

Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dirige Marcela Figueroa Franco, el mandatario destacó que Tamaulipas también presenta una disminución en el robo de vehículos, como consecuencia de la coordinación con el gobierno federal y de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Sheinbaum Pardo.



Fin al despilfarro

Con la instalación del Órgano de Administración Judicial –que reemplaza al extinto Consejo de la Judicatura Federal–, habrá de reconfigurarse el gasto para evitar el despilfarro de ministros y jueces, pero también la corrupción y la opacidad, para atender puntualmente los asuntos inherentes al renovado sistema administrativo de justicia.

Antaño, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispusieron a lo grande del millonario presupuesto, asignándose jugosos emolumentos y un gran número de prestaciones, hasta el grado de que los salarios de su servidumbre los cubría el Poder Judicial.

Así que, para evitar suspicacias, lo mejor es que la administración que se estrenó el lunes uno de septiembre ofrezca un proyecto financiero y con base en el inventario de los bienes recibidos se deshaga de ostentosidades.

