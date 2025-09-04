VIDEO: Extranjera agrede a joven por cantar regional mexicano en plaza de Guadalajara

Una joven compartió en vivo el momento en el que una mujer extranjera la golpea mientras cantaba música regional mexicana en una plaza en Guadalajara.

GUADALAJARA, MÉXICO.- La artista urbana Mohny Kallhas denunció públicamente haber sido agredida por una mujer extranjera mientras realizaba una presentación de música regional mexicana en el Centro Histórico de Guadalajara, justo afuera del Mercado Corona, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

El incidente, que fue captado en video y difundido en redes sociales, muestra cómo la agresora se acerca con actitud hostil, interrumpe la interpretación de Mohny, le arrebata el micrófono y la golpea.

“Hoy mientras celebraba las festividades de mi país, cantando música mexicana, fui interrumpida por una extranjera”, escribió Mohny en sus redes sociales.

La agresión ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes han expresado su respaldo a la artista y exigido respeto a las expresiones culturales en espacios públicos.

Mohny Kallhas es conocida por sus presentaciones callejeras en Guadalajara, donde interpreta música tradicional como parte de su proyecto artístico.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR