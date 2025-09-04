VIDEO: madre reprende a su hijo por molestar a un niño con autismo

REINO UNIDO.- Una joven madre, quien crea contenido en TikTok con la cuenta «angrymumm», sorpendió a sus seguidores al regañar a su hijo cuando comenzó a molestar a otro menor con autismo en un parque público en el que los dos pequeños jugaban en Reino Unido, el pasado 21 de agosto.

En un video compartido por la misma madre del supuesto «bully» se les observa en un parque, aunque sin mostrar los rostros de los infantes para cuidar su privacidad, cuando la mujer comienza a reprender a su hijo. «Ni siquiera te atrevas, no me importa, ni te atrevas a hablarle así. Tú sabes exactamente lo que hiciste… no te atrevas, eso no es bueno, no estoy criando a un bully», le dice.

«¿Cómo te atreves? Ven aquí. ¿Cómo te atreves? ¿Es autista, no lo entiendes?», dice la madre, notablemente molesta, por el comportamiento de su hijo.

La lección que la madre le dio a su hijo no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes le aplaudieron que eduque a su hijo ante conductas inapropiadas con otros niños. «Amo como ella está disciplinando a su hijo, al avergonzarlo frente a otros para que no lo vuelva a hacer», «botón de una gran madre», «ella no lo golpea, pero ni por poco, ella lo disciplina, bravo por esta mamá», fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

¿Qué es el autismo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que «los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones».

La OMS destaca que las personas con autismo suelen padecer estigmatización y discriminación, debido a que sus reacciones no son comprendidas, sin embargo quienes viven con TEA tienen los mismos derechos a la salud, educación y vivienda que el resto de la población.

