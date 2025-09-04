VIDEO: Madre revela que odia jugar con sus hijos y agradece tener una niñera

Ana Paola mencionó que su niñera está contratada precisamente para entretener y jugar con sus hijos, por lo que está solo dedicada a eso

MÉXICO.- Una mujer dividió comentarios en redes sociales luego de que expresó que no le gusta jugar con sus hijos, mientras que a su niñera sí, por lo que confesó tenerle cierta envidia. La madre de familia indicó que ama mucho a sus peques pero ella está enfocada en cuidarlos, criarlos y ver que no les falte nada.

La usuaria identificada en TikTok como Ana Paola Flores hizo una confesión que desató el enojo de internautas en varias redes sociales donde se difundió su video. Por un lado, muchos internautas se desbordaron en críticas feroces, denunciando la “falta de responsabilidad” y cuestionando su rol maternal.

Sin embargo, sorpresivamente sus declaraciones embonaron con otras madres, quienes se sintieron identificadas con su sentir y además expusieron el agotamiento de ser madres solteras, criar, trabajar y sostener una casa, mientras intentar pasar un rato de juego con sus pequeños: «Siento que es como hacer el quehacer jajaja no lo disfrutas pero igual lo tienes que hacer».

La madre confesó que es madre soltera y entre sus pendientes no se puede concentrar en el juego con sus hijos | Foto: TikTok @soyanapaolaflores

Madre confiesa que odia jugar con sus hijos y agradece tener una niñera

La mujer, quien comparte videos en sus redes sociales sobre maternidad y la crianza se sinceró con sus seguidores y les dijo que no disfruta jugar con sus hijos, mientras que su niñera ha observado que sí lo hace y le tiene cierta envidia, sin embargo aclaró por qué.

«Me caga jugar con mis hijos, le tengo mucha envidia a mi niñera, mucha (…) si hay una cosa que no hago con gusto es jugar, jugar tipo con los monitos, no me gusta, no me la paso chido, lo puedo hacer pero no me la paso bien, me caga».

Ana Paola mencionó que su niñera está contratada precisamente para entretener y jugar con sus hijos, por lo que está solo dedicada a eso, mientras que ella tiene que trabajar, criarlos, cuidarlos y tiene muchos pendientes en mente que no la dejan disfrutar el juego con ellos, pues si solo se dedicara a divertirse con ellos lo disfrutraría totalmente.

Juega con sus hijos aunque no le gusta

Ante las críticas que sabía que iba a recibir, pues mencionó que seguramente la catalogarían como «mala madre» explicó que juega con ellos media hora al día; pone la alarma en su celular y dedica ese tiempo exclusivamente al juego. Señaló que si

«Si mi único trabajo con mis hijos fuera juga con mis hijos estaría chido eso pero tengo muchas preocupaciones en la cabeza, no puedo centrarme solo en eso y no puedo pensar en lo demás», dijo.

Aclaró que sí les dedica tiempo y es de calidad, pues pasan con ella el 98% de su tiempo | Foto: TikTok @soyanapaolaflores

«No hubiera tenido hijos»

El video que ya se volvió viral en redes sociales también provocó muchos comentarios, por un lado, muchos internautas se desbordaron en críticas feroces, denunciando la “falta de responsabilidad” y cuestionando su rol maternal, incluso algunos se lanzaron contra ella diciéndole que para qué tenía hijos si no tenía el tiempo para dedicarles.

«En lo personal siento que si no sabes jugar con niños, mejor no tengas hijos», «Jugar con tus hijos no es para siempre, ya cuando crezcan y no quieren convivir contigo ahí es donde te vas arrepentir», «Pues jueguen mamás la niñez no dura para siempre, van a cerrar los ojos y ellos simplemente les dejará de importar jugar contigo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO