VIDEO: Mujer somete y desarma a un ladrón con una llave jiu-jitsu

El criminal quería robarle su celular pero jamás imagino que sería su peor error

COSTA RICA.- Una mujer sorprendió a los internautas al someter a un ladrón con una llave jiu-jitsu, y quitarle la pistola, el criminal trató de robarle su celular mientras se encontraba en una tienda en Costa Rica.

El video 1 minutos y 42 segundos compartido por la cuenta de X @cronicapolicial quedó registrado por una cámara de seguridad que se encuentra al interior del establecimiento.

En las imágenes se observa como la joven se encuentra de espaldas al mostrador y el celular estaría de su lado izquierdo, cuando el delincuente agarra el celular e intenta huir, ella lo detiene, le trata de quitar el celular y comienzan a forcejear.

Después le aplica una llave de jiu-jitsu con la que logra inmovilizarlo, al oír el escandalo salen dos empleados del local a ver que es lo que sucede y se sorprenden al ver la escena.

Una mujer se queda detrás del aparador y el otro hombre se acerca a intentar ayudar a la fémina que somete al asaltante, entre los dos le quitan el teléfono y lo someten en el piso, la mujer se pone encima de él y le comienza a reclamar mientras él intenta defenderse por lo que la joven comienza a lanzarle puñetazos.

Se observa que la otra mujer se encuentra llamando a una línea de emergencia posiblemente para pedir ayuda al policía, la grabación finaliza con el ladrón sometido por el hombre y la mujer.

“El hombre ayudando… ayudando al ladrón”, “ese viejo no ayuda nada”, “qué hombre tan imbécil ayudando”, “el viejo idiota no quita la pistola, de verdad que la sobrevivencia en muchos, está muy baja”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

