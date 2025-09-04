Confirma Américo: Viene la Presidenta Sheinbaum a Tamaulipas este Domingo

El Gobernador Américo Villarreal confirmó su asistencia al evento, en el que se destacarán las obras y apoyos que la entidad ha recibido durante el primer año de la mandataria al frente del Gobierno federal

CD. VICTORIA, Tam.- Tamaulipas está en la agenda de la Presidenta Claudia Sheinbaum dentro de la gira que la mandataria tiene preparada, tras presentar su Primer Informe de Gobierno.

“Ya nos han confirmado en su agenda, en esta iniciativa también inédita a nivel nacional, que por primera vez, una Presidenta hace una presencia después de su informe para venir a compartirlo en cada una de las entidades de nuestro país”, dijo en referencia el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

La visita de la mandataria federal está programada en Tamaulipas el próximo domingo 07 de septiembre en la ciudad de Victoria, evento que se llevará a cabo en el Polyforum “Rodolfo Torre Cantú”.

“En Tamaulipas, tenemos gusto de qué se programó para este próximo domingo a las 2 de la tarde; se están organizando junto con la Ayudantía, para estar en punto de las dos de la tarde este domingo, recibiéndola y poder tener este comunicado que viene hacer en relación a su informe de gobierno a la nación.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que en tres semanas y media estará visitando todos los estados, considerando tres entidades por día en este ejercicio de rendición de cuentas, eventos en los que están presentes los gobernadores.

“Vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo y de qué otras cosas vienen para cada entidad, en un esfuerzo de rendición de cuentas”, dijo durante la conferencia matutina.

“En esta ocasión puntualmente también de todo el impacto que esto se ha venido, dando y apoyando al estado de Tamaulipas, como será así, sucesivamente en las otras entidades”.

POR PERLA RESÉNDEZ