«Ya te quedaste con él… ahora cuídalo»: Exesposa de Luis R. Conriquez a la nueva pareja

La exesposa de Luis R. Conriquez critica a Ivette Camacho, su actual pareja, por interferir en su vida familiar y le exige respeto públicamente.

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica envuelve nuevamente al cantante de corridos Luis R. Conriquez, esta vez protagonizada por su exesposa, Karen Caro, y su actual pareja, Ivette Camacho. La tensión estalló en redes sociales tras la publicación de un mensaje de Camacho, quien denunció haber sido agredida por tres mujeres durante su embarazo. Aunque no mencionó nombres, Karen no tardó en responder.

La exesposa del cantante recurrió a su cuenta de Instagram para lanzar una advertencia directa y cargada de sarcasmo:

“Meterse con casados no es orgullo… y ya te quedaste con él. Ahora cuídalo, que no te vaya a dejar por otra igual que tú; ¿qué vas a comer?”

El tono escaló rápidamente. Karen también acusó a Ivette de entrometerse en su vida familiar, afirmando que coincide deliberadamente en lugares que frecuenta junto a sus hijos, lo que ha generado incomodidad y tensión emocional.

En una historia posterior, no escatimó en reproches:

“Sácate mi nombre de tu boca… porque la traumada eres tú.”

Hasta ahora, Luis R. Conriquez ha optado por el silencio público. A pesar de los mensajes virales, el cantante no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el conflicto, mientras los seguidores debaten entre apoyar a Karen o defender a Ivette, y el drama continúa acaparando atención en redes y medios de entretenimiento.

