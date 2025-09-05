Abandona conductor su auto tras volcadura en Altamira

Se presume que el conductor se desplazaba a exceso de velocidad y en la curva que está por la Virgen perdió el control.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un automóvil Nissan Versa se estrelló contra un poste de concreto y volcó en el corredor urbano Luis Donaldo Colosio, en el tramo que pertenece al municipio de Altamira.

La Dirección de Seguridad Vial a cargo de Santiago Cerecedo Maya, informó que el conductor del vehículo, que circulaba de sur a norte, se dio a la fuga y que el accidente ocurrió en el kilómetro 11, antes de llegar a la Virgen de Guadalupe.

​El percance fue reportado a las 04:25 horas por el oficial de guardia. El vehículo, modelo 2011 y con placas de Tamaulipas, quedó abandonado y abierto. El poste, que resultó dañado, es propiedad de Telmex.

Peritos de tránsito a cargo de Pablo Fernández acudieron a tomar conocimiento para turnarlo al Ministerio Público, el auto fue llevado al mesón donde quedó a disposición de la autoridad policiaca.

Los accidentes han tenido un incremento en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio y el principal factor que los ha provocado es el exceso de velocidad.

Tanto Tránsito Estatal como Municipal han incrementado los rondines de vigilancia y pese a ello, es elevada la incidencia de hechos viales.

