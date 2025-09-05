Acusan a agentes de FGJ Tamaulipas de matar a un niño en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos.

REYNOSA TAMAULIPAS.- Padres del menor que murió ayer en la carretera Reynosa-San Fernando denunciaron que agentes de la Fiscalía General de Justicia les dispararon.

El niño de siete años perdió la vida y sus padres resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Entrevistados en el hospital, dieron a conocer que viajaban de Reynosa a Victoria para recoger a su abuelo, para llevarlo a la capital del estado, cuando quedaron en medio de un enfrentamiento, pero fueron agentes de la Fiscalía quienes dispararon contra el vehículo en el que viajaban.

Aseguraron que pese a que el padre de familia intentó advertirles que eran inocentes, los disparos continuaron, y hasta que se dieron cuenta de la muerte del menor, ofrecieron disculpas y dijeron que se había tratado de una equivocación.

Peritos acudieron al lugar para recabar indicios, mientras el cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia; la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos.

“Se llevan a cabo los actos de investigación respecto de los hechos registrados esta tarde en la carretera San Fernando-Reynosa, en los que perdiera la vida un menor de edad y dos personas más resultaran heridas, no de gravedad”, se informó a través de un comunicado.

