Arman operativo local contra trabajo infantil

Rastrean a menores trabajando o pidiendo dinero en las calles y cruceros; coordinan acciones, DIF, Derechos Humanos y Guardia estatal

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de detectar menores de edad trabajando o pidiendo dinero en calles y cruceros de Ciudad Victoria, el DIF Tamaulipas, DIF Victoria, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Guardia de Género realizan operativos sorpresa en distintos puntos de la capital.

Carlos Eduardo López García, procurador de la Familia del DIF Victoria, informó que en recientes recorridos se detectaron dos niños vendiendo productos de limpieza en compañía de sus tutores en la zona de Gran D Central.

“Se citó a la madre para pedirle conciencia, pues tener a los niños trabajando o pidiendo dinero puede constituir un delito. Primero se busca un entendimiento antes de escalar al área jurídica”, explicó.

Los operativos, que se realizan de manera aleatoria en avenidas y cruceros, ya han identificado mayor incidencia en el 8 Boulevard, frente al hotel Holiday Inn, en la zona del Arce, cerca de la Central de Autobuses y en Grand Central.

Cuando se detecta a menores, se exhorta a los adultos a retirarlos de la calle.

En caso de reincidencia, se cita a los responsables para firmar una carta compromiso; si persisten, se procede a la vía legal.

López García destacó que este año se han realizado dos programas de supervisión: el primero en mayo y el segundo recientemente. “Son acciones sorpresa, en cualquier día u horario, para combatir una práctica que vulnera los derechos de la niñez”, concluyó.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON