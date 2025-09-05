Arranca México Siglo XXI 2025 con llamado a creer en el país

Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil inauguró el encuentro México Siglo XXI 2025

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil inauguró el encuentro México Siglo XXI 2025, con un llamado a los jóvenes mexicanos a estimular su curiosidad, aprender más y afrontar las adversidades.

Además, refrendó el compromiso de los grupos que encabeza, de seguir invirtiendo en México.

“Cada prueba que afronten en la vida los hará más fuertes y sólidos en la adversidad”, expresó en su mensaje, con el que arrancó el evento que se lleva a cabo en el Auditorio Nacional.

“Estimulen su curiosidad por aprender y saber más. Tengan curiosidad por conocer de todo y de todos”, dijo,

Como cada año, México Siglo XXI 2025 busca inspirar a jóvenes de todo el país con historias de liderazgo, disciplina y compromiso social.

Con el lema “Mentes que iluminan el futuro”, el evento incluye la participación de figuras como la reina Rania de Jordania, la investigadora en Inteligencia Artificial Joy Buolamwini, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé.

También contará con la participación del comediante Franco Escamilla y figuras internacionales como el actor y productor Kevin Costner, quien compartirá su camino para abrirse paso en Hollywood, y la tenista Serena Williams.

El evento cerrará con la participación de Arturo Elías Ayub, director general de la Fundación TELMEX Telcel.

Por Staff

Expreso-La Razón