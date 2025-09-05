Arrestan a abuelito tras noche de baile, mujeres y vino; su pensión no le alcanzó para pagar la cuenta

El adulto mayor identificado como Rosenberg salió corriendo del "Bar El Dorado" de Monclova tras quedarse sin efectivo

MONCLOVA, COAHUILA.- Un abuelito de 71 años de edad terminó arrestado la noche del pasado miércoles 3 de septiembre por la policía de Monclova, Coahuila tras una noche de vino, mujeres y baile en un bar ubicado en el Boulevard Harold R. Pape pues resulta que no le alcanzó el dinero de su pensión para pagar su cuenta, por lo que le pareció buena idea escapar del lugar como auténtico maratonista y como era de esperarse, esta peculiar historia causó todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

Como se dijo antes, este peculiar episodio se registró la noche del pasado miércoles 3 de septiembre en el “Bar El Dorado”, el cual, se ubica en el Boulevard Harold R. Pape de Monclova, Coahuila y según el reporte de Salvador Landaverde, quién es mejor conocido como “Chavita, el reportero urbano”, Don Rosenberg “N”, de 71 años de edad, el protagonista de esta historia, llegó a dicho establecimiento con una buena cantidad de dinero pues recientemente había recibido el pago de su pensión gubernamental.

Don Rosenberg terminó arrestado tras su noche de fiesta. Foto: FB: chavitareporterourbano

Don Rosenberg bebió, bailó y disfrutó de la compañía de mujeres antes de terminar arrestado

De acuerdo con los testimonios recogidos por “Chavita, el reportero urbano”, Don Rosenberg no fue nada discreto tras su llegada al “Bar El Dorado” pues comenzó a invitar tragos a diestra y siniestra, por lo que de inmediato atrajo la atención de las trabajadoras del lugar, quienes a cambio de tragos se encargaron de bailar cumbias durante un largo rato con el adulto mayor, quien, aseguran, tiene la vitalidad de un veinteañero.

Ya cerca de la media noche, le llevaron la cuenta a Don Rosenberg hasta la pista de baile, sin embargo, se percató que esta era por mucho más elevada del dinero que llevaba consigo, por lo que, sin pensarlo, salió corriendo del establecimiento como si se tratara de un maratonista y ante ello, los empleados del lugar dieron aviso a la policía de Monclova de lo sucedido y se montó un operativo en la zona para identificar al adulto mayor.

Don Rosenberg no pudo cubrir el monto de su cuenta con el dinero de su pensión. Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa)

Una vez que el adulto mayor fue identificado por las autoridades, algunos uniformados le dieron seguimiento a pie, sin embargo, tuvieron que perseguirlo durante varias calles pues como se dijo antes, el abuelito goza de una extraordinaria condición física, sin embargo, finalmente lograron darle alcance, pero antes de ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes le preguntaron entre risas qué vitaminas toma o si acudía a clases de zumba para mantenerse en buena forma.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el desenlace de la alocada noche de Don Rosenberg pues la Policía de Monclova no ha emitido información sobre la situación jurídica del abuelito, sin embargo, su historia se hizo viral en plataformas digitales, donde se originaron todo tipo de opiniones al respecto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.