Buscan frenar posible ingreso del sarampión

La frontera y los puertos son puntos considerados de riesgo, por lo que ahí el sector Salud ha puesto más atención en las coberturas de vacunación.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los municipios de Tamaulipas con mayor riesgo para que ingrese el sarampión son Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, porque son frontera y puerto.

Por ello se trabaja en elevar las coberturas de vacunación y la creación de Equipos de Respuesta Rápida luego de los 12 casos confirmados de comunidades menonitas de Casas, González, Aldama, Soto la Marina y San Carlos.

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud Sergio Eduardo Uriegas destacó que con bloqueos vacunales se ha logrado contener el avance del sarampión en el estado con las campañas de vacunación intensivas en campos menonitas. Es importante señalar que hay municipios de un elevado riesgo para que se introduzca el sarampión, que son Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo en los que se ha dado seguimiento para elevar las coberturas de vacunación.

Aseguró que después de los 12 casos registrados ya no habido nuevos contagios, “aunque se ha contenido no estamos exentos de un brote, los casos son importados, no hay casos autóctonos en nuestra población, el secretario de salud instrucción para la creación del Equipo de Respuesta Rápida , se elaboró un plan de respuesta rápida estatal para cuando se presenten casos de sarampión se haga el bloqueo vacunal y cercos epidemiológicos en las primeras 24 horas”.

Insistió en que no hay circulación del virus del sarampión, por lo que no hay riesgo, y mas con las coberturas de vacunación, aunque pueden aparecer casos importados actualmente hay una cobertura de vacunación por arriba del 85 % en la población en general.

De los 12 casos 5 son del municipio de Casas, 3 de González, 2 de Soto la Marina, 1 de Aldama y 1 de San Carlos, de poblaciones menonitas, al sarampión se les llama enfermedad reemergente porque se consideraba ya controladas en casos endémicos, pero con la pandemia del COVID que provoco bajas coberturas a nivel mundial, a parte la disponibilidad de las vacunas fue menor porque todos los laboratorios se dedicaron atender la pandemia y descuidaron la producción de otras vacunas.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón