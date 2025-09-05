Calor extremo en el sur de Tamaulipas: sensación térmica llega a 42 grados

La humedad del 70% y vientos de 14 km/h han intensificado la percepción de bochorno en Ciudad Madero, Tampico y Altamira

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La zona sur de Tamaulipas enfrenta este viernes temperaturas extremas.

Aunque el termómetro marca 33 grados, la sensación térmica alcanza los 42 grados, de acuerdo con las estaciones de medición del Servicio Meteorológico Nacional.

La humedad del 70% y vientos de 14 km/h han intensificado la percepción de bochorno en Ciudad Madero, Tampico y Altamira, donde los habitantes resienten con fuerza el calor.

“Increíble, ¿cómo se siente? Con apenas unos minutos en la calle, el calor se vuelve sofocante”, dijo Oscar Vidal, mientras esperaba el transporte público.

Los ciudadanos en el centro de Madero, buscan sombra e hidratación constante para sobrellevar la jornada.

El calor extremo en Tamaulipas 2025 se ha convertido en un reto diario para los habitantes, que continúan enfrentando sensaciones térmicas por arriba de los 40 grados.

El SMN, prevé un ligero descenso en las temperaturas durante los próximos tres días, aunque recomendaron a la población extremar precauciones: beber agua en abundancia, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón