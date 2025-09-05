Cofepris alerta por estos cosméticos con mercurio para aclarar la piel

El mercurio actúa como un inhibidor de la producción de melanina, el pigmento natural que da color a la piel, esto hace que la piel luzca más clara.

MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó un comunicado de riesgo a la población para alertar sobre los peligros a la salud por el uso de productos cosméticos que se anuncian como una opción para aclarar la piel, y que contienen mercurio en sus diversas formas, un ingrediente tóxico que es añadido en la fabricación y el cual no es declarado en su etiquetado.

Este tipo de cosméticos, que se emplean para aclarar o blanquear la piel, reciben distintos nombres según la región del mundo en la que se comercializan, sin embargo, tienen en común la palabra “aclarante”, por lo que se les conoce como “productos para aclarar la piel” (SLP, por sus siglas en inglés), refiere el documento.

La autoridad sanitaria federal explica que se ha identificado que un número importante de SLP incluyen mercurio en su formulación, el cual actúa como un inhibidor de la producción de melanina, el pigmento natural que da color a la piel; esto hace que la piel luzca más clara, sin embargo, esto tiene implicaciones serias para la salud de quien usa estos productos, ya que el mercurio es un elemento tóxico para los seres vivos.

Foto: Cofepris

¿Qué productos aclarantes tienen mercurio?

Cofepris refiere que los trabajos realizados entre 2020 y 2022 por el Grupo de Trabajo Cero Mercurio (ZMWG, por sus siglas en inglés), conformado por la Oficina Europea de Medio Ambiente y el Proyecto de Política sobre el Mercurio demostraron que los SLP con alto contenido de mercurio están ampliamente disponibles en una gran variedad de plataformas de comercio electrónico en el mundo.

«De los 271 SLP analizados, se identificó que 129 contenían mercurio superior a 1 ppm (parte por millón), de los cuales 7 SLP son comercializados en México, a través de las plataformas de venta como amazon.com, artículo.mercadolibre.com.mx, ebay.com, aliexpress.com. Además, tres de estos son fabricados en el país (La Tía Mana, NunnCare y La Crema de Rebeca)», refiere el documento.

Los 7 SLP son:

Collagen Plus Goree Beauty Cream La Crema de Rebeca La Tía Mana NunnCare O Whitte Whitening Pearl and Snowlotus Cream

Según el comunicado de riesgo, la Administración de Alimentos y Medicamentos ?(FDA) de Estados Unidos publicó los resultados del análisis que realizó a cosméticos aclarantes de piel, los cuales señalan que el producto La Tía Mana Crema Limpiadora y Curativa, fabricado en México, contiene mercurio en 5,432 ppm, a pesar del marco regulatorio mexicano vigente que prohíbe la fabricación y distribución de los productos cosméticos que contienen mercurio.

Foto: Cofepris

¿Cómo afecta el mercurio a la salud?

La exposición a los SLP que contienen mercurio implica diversos daños a la salud de quienes los utilizan, por ejemplo, erupciones cutáneas, decoloración de la piel y cicatrices, en el corto plazo, así como daños al sistema nervioso o a los riñones a largo plazo.

Los síntomas y signos por efectos de intoxicación por mercurio son:

Generales

Dificultad de concentración

Pérdida de memoria

Nerviosismo

Irritabilidad

Ansiedad

Depresión

Insomnio

Dolor de cabeza

Pérdida de peso

Fatiga

Efectos neuromusculares

Temblores, parestesias

Entumecimiento u hormigueo en manos, pies o alrededor de los labios

Debilidad en las extremidades

Efectos renales

Proteinuria

Síndrome nefrótico

Acidosis tubular renal

Infantes con exposición prolongada

Manos y pies rosados

Descamación de la piel

Salivación excesiva o sed, gingivitis

Irritabilidad, anorexia

Tono muscular deficiente, calambres en las piernas

Hipertensión, erupción

Foto: Cofepris

Recomendaciones de Cofepris

Evitar usar productos para aclarar la piel que contengan mercurio .

que contengan . No adquirir, ni usar productos sin etiqueta o lista de ingredientes, ya que la normatividad vigente y aplicable exige a los productos cosméticos cumplir con dichos requisitos.

y aplicable exige a los productos cumplir con dichos requisitos. No adquirir ni utilizar cosméticos etiquetados en idiomas distintos al español, ya que puede ser señal de que el producto se comercializa ilegalmente.

etiquetados en idiomas distintos al español, ya que puede ser señal de que el producto se comercializa ilegalmente. Lavar correctamente las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con productos que contengan mercurio .

. En caso de haber usado productos para aclarar la piel que contengan mercurio y/o presentar los síntomas previamente descritos, acudir inmediatamente con médicos especialistas, quienes a través de valoración, estudios y análisis proporcionarán un diagnóstico especializado y el tipo de tratamiento a seguir.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.