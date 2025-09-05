COMAPA SUR fortalece infraestructura sanitaria en la colonia Niños Héroes de Tampico

COMAPA SUR reafirma su compromiso de atender de fondo la infraestructura sanitaria

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En cumplimiento a la política de desarrollo del Gobierno del Estado, y en alineación al Plan Municipal de Tampico que encabeza la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, COMAPA SUR concluyó la quinta etapa de reconfiguración del colector sanitario localizado en la calle Burton E. Grossman de la colonia Niños Héroes, en la zona norte del municipio.

En esta fase se sustituyeron 110 metros lineales de tubería dañada, acción que permitirá optimizar el funcionamiento de la red de drenaje y brindar un servicio más eficiente a las familias de este sector.

Con los trabajos realizados hasta ahora, suman ya 450 metros lineales rehabilitados de este colector, beneficiando de manera directa a los habitantes de las colonias Niños Héroes, Ampliación Niños Héroes, San Francisco y el Fraccionamiento Floresta.

De acuerdo con la programación de la obra y la celeridad en su ejecución, en breve se dará inicio a los trabajos de reposición del pavimento dañado durante el proceso de construcción, lo que permitirá devolver la normalidad a la zona y elevar la calidad de vida de las familias.

Con estas acciones, COMAPA SUR reafirma su compromiso de atender de fondo la infraestructura sanitaria, actuando con responsabilidad y transparencia para garantizar servicios de calidad, de acuerdo a las directrices marcadas por el Gobierno del Estado y en concordancia con el plan de desarrollo impulsado por el municipio de Tampico.

Por. Mario Prieto.