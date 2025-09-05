Continúa Armando Martínez con la transformación de Altamira

Inicia segunda etapa de construcción del CIMA con inversión superior a 152 millones de pesos

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Reafirmando su compromiso con el desarrollo urbano y social del municipio, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, dio arranque a la segunda etapa de construcción del Complejo Integral Multidisciplinario Altamira (CIMA), una obra de gran relevancia en el proceso de transformación de la ciudad.

Para esta nueva fase del proyecto, se destinará una inversión de 152 millones 243 mil 461 pesos con 54 centavos, con el objetivo de brindar un espacio con capacidad para 4 mil 200 personas, beneficiando a 145 mil 909 ciudadanos.

El complejo está ubicado en el libramiento de tráfico pesado de Altamira, a un costado del acceso a la planta DUPORT de COMAPA Altamira, lo que facilita su conexión con distintos puntos del municipio y la región.

Durante el evento, el presidente municipal destacó la importancia de este espacio para el desarrollo de Altamira.

“El CIMA va a ser un marco de referencia importante para convenciones, reuniones y todo lo que impulse el crecimiento de nuestra ciudad. Necesitamos un espacio digno, y con esta obra estaremos en condiciones de recibir eventos al nivel de lo que hoy representa Altamira: una gran ciudad. Estamos en el camino correcto de la transformación que comenzamos en octubre de 2021”.

Asimismo, el edil agradeció públicamente a COMAPA Altamira por la cesión del predio donde se construye el CIMA, lo cual hizo posible que este proyecto se materializara en beneficio de toda la comunidad altamirense y la zona sur de Tamaulipas.

El CIMA está concebido como un punto de encuentro multifuncional, destinado a fortalecer el bienestar social mediante espacios dedicados al deporte, la salud, la cultura y el arte, fomentando así la convivencia y el sentido de pertenencia entre los ciudadanos.

Es importante mencionar que en la primera etapa de este proyecto se realizaron obras de cimentación, construcción del estacionamiento, la plataforma y la estructura principal, con una inversión de 112 millones 399 mil 684 pesos con 72 centavos.

En este acto, estuvieron presentes la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, representantes del sector empresarial, síndicos, regidores, funcionarios municipales y ciudadanía en general, quienes respaldaron esta acción como un paso firme hacia una ciudad más moderna y funcional.

Por. Óscar Figueroa.