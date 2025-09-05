Desiste Fiscalía de testigos clave en juicio contra ex titular de la SET

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ministerio Público desistió de presentar a tres testigos clave en el juicio contra el ex titular de la SET, Mario “G”, acusado de ejercicio ilícito de funciones y peculado. Entre los citados estaba la ex titular de la secretaría de Educación.

La audiencia se celebró este viernes en el Centro Integral de Justicia, encabezada por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas. Estaba previsto escuchar a dos trabajadores de la dependencia y a la ex funcionaria, pero al iniciar, la fiscalía informó que no los presentaría.

Ante la ausencia de testigos, la jueza pidió avanzar hacia los alegatos de clausura de esta etapa procesal. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó un aplazamiento para preparar su intervención, lo que provocó la oposición inmediata de la defensa del acusado.

Pese al rechazo de los abogados, la jueza accedió y fijó nueva fecha para continuar el juicio: el próximo 9 de septiembre a las 12:30 horas. Será presencial para las partes, aunque el acusado participará únicamente vía Zoom, alegando problemas de salud.

Por. Perla Reséndez