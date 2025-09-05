Dormita hasta volcar su tráiler

Operador de la unidad resulta lesionado luego que pierde el control al quedarse dormido: sufre lesiones que ameritaron su traslado a un hospital local

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un operador de tráiler de doble remolque, resultó lesionado, luego de sufrir una volcadura en la madrugada de ayer en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, cerca de la entrada al ejido la Fe del Golfo en Jiménez.

El reporte del accidente se realizó a las 03:30 horas en el kilómetro 114, a unos 10 minutos al norte de la cabecera municipal de Jiménez.

Personal de protección civil, acudió y brindó los auxilios a Erick David Medina González de 33 años, quien es originario del municipio de Reynosa quien debido a los diversos golpes que sufrió fue trasladado a un hospital.



El camión que manejaba es un Kenworth doble remolque en el cual transportaba Sierra de discos para soporte

Se presume que debido al cansancio, el operador perdió el control y la estabilidad de la unidad para quedar recostada y atravesada en el camino.



Todavía a eso de las 10 de la mañana, la carretera estaba afectada, sin embargo, una vez que el vehículo fue retirado el tráfico, volvió a la normalidad

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON