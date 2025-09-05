«Los valores son innegociables”; cierra Arturo Elias Ayub México Siglo XXI

El encuentro anual de la Fundación TELMEX Telcel México Siglo XXI 2025 se realizó este viernes en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El encuentro anual de la Fundación TELMEX Telcel México Siglo XXI 2025 llegó a su fin este viernes en el emblemático Auditorio Nacional, donde miles de jóvenes becarios se congregaron bajo el tema central «Mentes que iluminan el futuro».

El evento culminó con las palabras de Arturo Elias, director general de la fundación, quien invocó las enseñanzas del empresario Carlos Slim Helú al recordar que «lo más importante es ser buenas personas».

Esta reflexión resonó entre los asistentes, quienes respondieron con una ovación prolongada.

Durante su intervención, Elías enfatizó la importancia de mantener principios inquebrantables: «Los valores son lo único innegociable en la existencia», declaró, mientras instaba a la audiencia juvenil a fortalecer sus vínculos familiares y personales. Su pasión por el país se hizo evidente cuando expresó: «Mi amor por México es incondicional, y confío en que ustedes comparten este mismo sentimiento».

Momentos de Reflexión y Apoyo Mutuo

El directivo abordó temas profundos sobre la resiliencia emocional, aconsejando a los jóvenes sobre la importancia del apoyo en tiempos adversos. «En los momentos más oscuros, necesitamos esa voz que nos susurre al oído ‘tienes la fuerza para lograrlo'», mencionó, dedicando un reconocimiento especial a su esposa Johanna Slim por ser ese pilar fundamental en su vida.

La ceremonia alcanzó su clímax cuando Elias pidió a todos los presentes activar las linternas de sus dispositivos móviles, sumergiendo el recinto en completa oscuridad antes de iluminarlo con miles de pequeñas luces. «La capacidad de alumbrar el mañana comienza con iluminarnos internamente», declaró antes de tributar un aplauso colectivo a todos los becarios.

Una Programación de Alto Nivel Internacional

El programa del encuentro contó con la participación de figuras de talla mundial, incluyendo a Su Majestad la Reina Rania de Jordania, la investigadora especialista en IA Joy Buolamwini, la laureada con el Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, y la reconocida psiquiatra y comunicadora Marian Rojas Estapé.

La jornada vespertina destacó con las intervenciones del actor y director Kevin Costner, quien compartió anécdotas de su carrera cinematográfica, y la legendaria tenista Serena Williams, quien protagonizó un momento único al enfrentarse deportivamente con Arturo Elias.

Deporte y Celebración Nacional

Entre los momentos más memorables del cierre se encontró la aparición del clavadista Osmar Olvera, flamante campeón mundial en Singapur 2025. Portando sus medallas y recibiendo una ovación de pie, el atleta compartió con los jóvenes su filosofía personal: «La confianza en uno mismo es el primer paso; si tú no crees en ti, nadie más lo hará».

El escenario también sirvió como plataforma de celebración para la Selección Nacional de Flag Football, que recientemente logró su segundo título consecutivo en los World Games. Los atletas relataron su experiencia hacia el bicampeonato mundial, siendo aplaudidos calurosamente por la audiencia.

Un Abrazo Colectivo para Cerrar

La ceremonia concluyó con una propuesta emotiva de Elias Ayub: invitar a todos los presentes a participar en «el abrazo colectivo más grande del mundo». La respuesta fue inmediata, con becarios y personalidades del escenario uniéndose en un gesto simbólico que representó la unidad y cercanía que caracteriza a este encuentro anual.

La edición 2025 de México Siglo XXI reafirmó una vez más su misión de inspirar y formar a las nuevas generaciones, convirtiendo el Auditorio Nacional en un espacio de aprendizaje, reflexión y esperanza para el futuro del país.

Por Staff

Expreso-La Razón