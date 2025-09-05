Niño por poco se ahoga con su saliva

El incidente se registró en una vivienda del centro de Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Familiares de un menor vivieron momentos de angustia, luego de que el pequeño comenzara a ahogarse con su propia saliva, la noche del jueves.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas arribaron al domicilio para atender la emergencia.

El llamado de auxilio fue hecho por integrantes de una familia quienes veían que el niño sufría al no poder pasar su propia saliva.

Los voluntarios se trasladaron de inmediato al lugar, llegando en pocos minutos.

Le brindaron la atención respectiva al menor, logrando estabilizarlo y ponerlo fuera de peligro.

Por fortuna, todo quedó en un fuerte susto para el pequeño y sus familiares.

Por Benigno Solís/La Razón