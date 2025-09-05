Rigoberta Menchú a jóvenes mexicanos: «Aprendan a soñar lo que es posible»

La defensora de los derechos de los pueblos indígenas centró su intervención en la importancia de equilibrar los sueños con las oportunidades reales.

MÉXICO.- En el marco del encuentro México Siglo XXI 2025, la activista guatemalteca y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú compartió un emotivo mensaje con cientos de jóvenes becarios reunidos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El evento anual, organizado por la Fundación TELMEX Telcel, convoca a destacadas personalidades internacionales del ámbito político, deportivo, cultural y del entretenimiento.

La defensora de los derechos de los pueblos indígenas centró su intervención en la importancia de equilibrar los sueños con las oportunidades reales. «Es muy importante reconocer que, cuando hay una oportunidad, el ser humano aprenda a soñar lo que es posible», expresó ante la audiencia. «Cuando no hay oportunidad, muchas veces pensamos una y otra vez, creamos castillos en el aire y al final nos viene la frustración. Pero no tenemos derecho a frustrarnos, sólo a salir adelante».

La memoria colectiva como brújula

Uno de los ejes centrales del discurso de Menchú fue el valor de la memoria colectiva como guía para encontrar el propósito personal. «Si se nos olvida la memoria colectiva, se nos olvida también que tenemos una misión. Y qué mejor si cada quien agarra su misión, puede trabajar intensamente en ella», reflexionó la líder indígena.

Dirigiéndose específicamente a los estudiantes presentes, a quienes calificó como «los más pilas», los instó a canalizar su energía y talento hacia iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo. También los invitó a honrar su linaje familiar: «El ser humano sin memoria colectiva es un vacío», sentenció, haciendo un llamado a recordar y valorar a abuelos y ancestros como pilares de la identidad.

Tecnología con propósito humano

La Nobel de la Paz abordó también los desafíos de la era digital, advirtiendo sobre los riesgos de una tecnología desvinculada de la ética. Según Menchú, los problemas como la desinformación y la deshumanización no provienen de la tecnología en sí, sino del uso que las personas hacen de ella.

«La inteligencia artificial todavía necesita el toque humano», enfatizó. «Si está al servicio de la educación, de la información verídica, puede contribuir al bien común. Pero si se usa como arma, destruye en lugar de construir».

Reconexión con la naturaleza y valores fundamentales

Evocando la sabiduría del calendario maya, Menchú destacó el agua como símbolo de energía vital e invitó a los jóvenes a reconectarse con la naturaleza como camino hacia la plenitud personal.

La activista subrayó que la educación constituye «la herramienta más importante de la humanidad» y debe orientarse siempre hacia la preservación y mejoramiento de la vida. Asimismo, hizo un llamado a practicar valores como el respeto mutuo, la gratitud y la reciprocidad, trascendiendo las palabras para convertirlos en acciones concretas.

Un mensaje de esperanza y responsabilidad

«No esperen un desastre en su vida para recordar que somos parte de la fortuna espiritual, material y social», aconsejó Menchú a los asistentes en la recta final de su presentación.

La líder guatemalteca cerró su participación con una reflexión que sintetizó el espíritu de su mensaje: «Respeto mutuo, agradecimiento… hagan todo lo posible por la memoria colectiva», dejando resonando en el Auditorio Nacional un llamado a la acción consciente y comprometida con el bienestar común.