VIDEO: Abejas asesinas atacan a futbolistas durante partido

Así fue como un partido de futbol fue detenido por un ataque de abejas africanas lo que provocó que los jugadores y todos en el estadio se tiraran al piso

TANZANIA.- El pasado miércoles 3 de septiembre un partido amistoso disputado en Tanzania entre el City FC Abuja y el JKU FC fue interrumpido por la irrupción de un enjambre de abejas que obligó a jugadores, árbitros y personal de apoyo a tirarse al suelo para evitar picaduras en su cuerpo.

El incidente comenzó cuando al minuto 77, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1 y un futbolista recibía atención médica, imágenes difundidas en redes sociales muestran a los jugadores recostados boca abajo sobre el césped, mientras un recogepelotas se refugió bajo una banca.

Tras más de un minuto de suspensión, las abejas se alejaron y el partido se reanudó sin que se reportaran heridos, el encuentro concluyó con victoria de 2-1 a favor del City FC Abuja, pero el partido se hizo viral debido al ataque las abejas africanas a todos los asistentes.

¿Por qué son tan peligrosas las abejas africanas?

En el video que ya se ha hecho viral se puede ver como el estadio, jugadores, cuerpo técnicos, staff del equipo y hasta los camarógrafos se echan al suelo por el peligro de este tipo de abejas, por lo que te contamos lo que puede generar una de estos insectos con su picadura.

Las abejas africanas, conocidas popularmente como “abejas asesinas”, se consideran peligrosas por su carácter extremadamente defensivo, a diferencia de las abejas melíferas europeas, estas reaccionan de manera violenta ante cualquier amenaza, incluso mínima, por lo que si perciben que su colmena corre peligro, cientos de individuos se movilizan de manera inmediata para atacar en grupo, lo que multiplica el riesgo para personas y animales cercanos.

Otra característica que las hace especialmente peligrosas es su persistencia durante el ataque, mientras que otras especies suelen retirarse después de unos segundos, las abejas africanizadas persiguen a la víctima por varios cientos de metros, guiadas por la agitación de la colonia.

Además, son muy sensibles a ruidos, vibraciones y movimientos bruscos, lo que facilita que se activen incluso sin una provocación directa, cabe destacar que su veneno no es más tóxico que el de otras abejas; el verdadero peligro radica en la cantidad de picaduras que pueden infligir en cuestión de minutos.

Decenas o incluso cientos de aguijonazos pueden provocar intoxicaciones graves, fallos orgánicos e incluso la muerte, sobre todo en personas alérgicas, niños y animales de compañía, por estas razones, su presencia en zonas habitadas requiere especial precaución y control profesional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.