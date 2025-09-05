VIDEO: Alfredo Adame besa a concursante de reality a pesar de que tiene novia

El conductor se encuentra como juez en el programa Mitad y Mitad, por lo que aprovechó la oportunidad para besar apasionadamente a una concursante

MÉXICO.- El conductor y actor Alfredo Adame se volvió viral otra vez por su participación en el programa de Multimedios, Mitad y Mitad. Pues a pesar de que hace algunos días confirmó su relación con Marcela Iglesias, conocida como «la Barbie Humana«, protagonizó un apasionado beso con una de las concursantes del programa.

Lejos de considerarse en una relación monógama, Alfredo Adame declaró públicamente su estilo de vida poliamoroso. En una entrevista reciente, confesó que sostiene cuatro relaciones simultáneas, todas con conocimiento mutuo entre las partes.

Posteriormente, en declaraciones compartidas a través de un video de YouTube, Adame sugirió que planeaba casarse con Marcela Iglesias en un mes, incluso bromeando con la posibilidad de tener hijos juntos.

Sin embargo, minutos después descartó esa idea, señalando que no desean matrimonio ni hijos, y que lo suyo sería más un vínculo basado en «pasarla bien y producir» contenido.

Alfredo Adame protagoniza apasionado beso con una mujer que no es su novia

Todo sucedió durante una dinámica sorpresa en el foro de Mitad y Mitad, cuando los conductores del programa decidieron someter a una de las participantes, quien se encontraba con los ojos vendados, a un reto inesperado.

La sorpresa consistió en que un invitado especial la besaría por un lapso de 15 segundos pero la identidad del invitado se mantuvo en secreto hasta el último momento. Fue entonces cuando Alfredo Adame, quien participa como juez en el reality show, emergió de entre bastidores para aceptar el desafío.

El objetivo, según los conductores, era simular una escena de telenovela, con un beso «apasionado«; las imágenes del beso, que se difundieron rápidamente a través de redes sociales captaron el momento en que Adame, de 67 años, se aproxima a la concursante y la besa.

La reacción de los presentes en el foro, incluidos los conductores y el resto de los concursantes, fue de total incredulidad y asombro, como era de esperarse, el episodio no tardó en volverse viral y generó una oleada de comentarios en redes sociales en donde las y los usuarios hicieron burla de la escena con comentarios como:

«Al adame casi se le sale la dentadura»

«Pobre chica, estaba súper incomoda»

«Ella se despegaba como que a él le apestaba la boca , q miedo jajajajajajajaa»

«me vomito hoy mañana y siempre»

«Quien fue la desafortunada?»

«Cómo desveo esto?»

«No pues con razón no da una ,besa de la fregada ,la morra le huía»

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.