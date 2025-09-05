VIDEO: Auto derrapa y cae 20 metros por un barranco

Madre e hijo sobreviven tras caer 20 metros en Concón. Bomberos y SAMU realizaron rescate; autoridades advierten sobre caminos resbaladizos.

CHILE.- La región de Valparaíso, Chile, vivió una emergencia durante la mañana luego de que un auto se desbarrancara y cayera al roquerío en el sector de la Roca Oceánica, en avenida Borgoño.

Según información de Carabineros, el hecho se produjo cerca de las 08:50 horas, cuando un jeep que se dirigía en dirección a Viña del Mar salió de la calzada y terminó volcado sobre las rocas.

En el vehículo viajaban una mujer de 57 años y su hijo de 24, quienes, a pesar de la caída de entre 15 y 20 metros, lograron salir por sus propios medios y se encontraban conscientes al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

Voluntarios de Bomberos de Viña del Mar y Concón, junto con personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, trabajaron en el lugar para asegurar el área y facilitar el rescate.

🔵 #CONCÓN : Momento exacto del Accidente en la Región de Valparaíso donde el vehículo cayó a los Requeridos . Al interior del automóvil se encontraban dos personas, una madre con su hijo mayor de edad, quienes debieron ser rescatados por los equipos de emergencia. pic.twitter.com/PQ8jdVqLgY — Los del Sur Noticias (@LdelSurNoticias) September 4, 2025

El tránsito en avenida Borgoño se mantuvo interrumpido por más de una hora para permitir las labores de rescate y retiro del vehículo.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, explicó que las condiciones climáticas y del camino podrían haber sido un factor determinante.

Tiene que ver justamente con lo resbaladizo del camino. Recordemos, acá la vaguada costera es muy común y genera un jaboncillo en el cemento. Y lo más probable es que producto de eso más la velocidad, que son cosas que tendrá que determinar luego Carabineros, se generó este derrape y se fueron hacia el barranco y cayeron al sector de roquerío”, señaló la autoridad.

Respecto al estado de salud de las víctimas, Ramírez informó que ambas resultaron con lesiones leves.

Los dos están con lesiones leves, pero sin embargo están siendo evaluadas para descartar cualquier otro tipo de lesiones. Una en el (Hospital) Gustavo Fricke y el hijo en el SAR de Concón”, detalló.

Accidentes de este tipo no son aislados en el sector de avenida Borgoño, conocido por su alta afluencia de vehículos y su cercanía con el borde costero. De acuerdo con datos del Ministerio de Transportes, la vía es considerada una ruta de riesgo en días de neblina o humedad debido a la disminución de la adherencia en el pavimento.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a conducir con precaución, especialmente en las primeras horas del día cuando la vaguada costera es más intensa y puede generar condiciones de pavimento resbaladizo.

Carabineros anunció que continuará investigando las causas exactas del accidente para determinar si existió exceso de velocidad o fallas mecánicas que contribuyeran al siniestro.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.