VIDEO: Delincuentes intentan asaltar un tráiler y uno es arrastrado por el conductor

Testigos del hecho, visiblemente impactados, grabaron el momento en que el delincuente era llevado enganchado en la parte delantera del tráiler

MÉXICO.- Un intento de asalto terminó en una escena de alto impacto cuando un grupo de delincuentes armados intentó asaltar al conductor de un tráiler, sin imaginar que este reaccionaría de manera imprevista y contundente. El hecho ocurrió a lo largo de varios kilómetros en una vía de salida de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y fue captado en video por otros automovilistas.

De acuerdo con los reportes, dos delincuentes, acompañados de varios cómplices, interceptaron en su motocicleta al tráiler mientras este se desplazaba con su carga fuera de Guayaquil. Los asaltantes, aparentemente armados, intentaron obligar al conductor a detener la marcha. Sin embargo, lejos de frenar, el chofer aceleró con fuerza, embistiendo a uno de los delincuentes junto con su moto para arrastrarlo por varios minutos debajo del pesado vehículo.

Testigos del hecho, visiblemente impactados, grabaron el momento en que el delincuente era llevado enganchado en la parte delantera del tráiler. En las imágenes se escuchan los gritos desesperados del asaltante pidiendo ayuda a sus cómplices para que hicieran algo, también suplicaba por su vida, consciente de que la llanta delantera izquierda rodaba a gran velocidad a tan solo centímetros de su cuerpo por lo que un error podría hacer que terminara aplastados por los neumáticos del camión.

Según algunos testigos, el trailero manejó por varios minutos, mientras alertaba a las autoridades del intento de robo. Créditos: Pixabay.

Video de delincuente arrastrado por trailer enciende debate en las redes sociales

En el video se escucha el claxon de otros automovilistas y de los cómplices que intentaban llamar la atención del conductor para que se detuviera. Según algunos testigos, el trailero manejó por varios sin inmutarse, manteniendo la marcha durante un largo tramo, mientras alertaba a las autoridades del intento de robo por lo que este continuó hasta que finalmente frenó y liberó al sujeto, quien quedó visiblemente lesionado.

Aunque no se ha confirmado oficialmente si los delincuentes fueron detenidos por la policía tras el incidente, el video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios elogiaron el valor del conductor, otros cuestionaron si su reacción podría tener consecuencias legales.

El caso ha vuelto a encender el debate sobre la creciente inseguridad en las carreteras ecuatorianas y las medidas que los transportistas se ven obligados a tomar para proteger sus vidas y sus bienes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.