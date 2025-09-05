VIDEO: «El paso de la araña», la coreografía viral en redes sociales

Una coreografía inusual llamada "el paso de la araña" se volvió viral en TikTok tras un video impactante publicado por la usuaria @yourmother1997.

MÉXICO.- Una singular coreografía conocida como «el paso de la araña» ha captado la atención de millones en TikTok, gracias a un video publicado por la usuaria @yourmother1997. Todo comenzó durante una fiesta de bodas, donde una joven dejó boquiabiertos a los invitados al ejecutar un inusual y llamativo baile.

En las imágenes se la puede ver tumbada boca abajo en el suelo, realizando giros rápidos y sincronizados de un lado al otro con gran destreza. Su inesperada actuación no solo acaparó todas las miradas en el evento, sino que también conquistó las redes sociales. La combinación de creatividad y sorpresa generó un efecto viral inmediato.

Tras el éxito del clip, la creadora compartió un tutorial detallado para enseñar cómo ejecutar el movimiento, lo que permitió que miles de usuarios intentaran replicarlo y mantuvieran viva la tendencia en la plataforma.

Usuarios reaccionan:

«Es como el baile de la iguana en México».

«De nuevo los seres humanos ganándole a la IA».

«Si la quesito no hace esto cuando se case la lupita no quiero nada».

«La pregunta es. ¿Cómo descubrió que podía hacer eso? jajajaja».

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.