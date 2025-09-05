VIDEO: Hija de Facundo se lanza contra rumores de infidelidad de Delia

Tras la emotiva llamada de Facundo con su novia Delia en La Casa de los Famosos México 2025, comenzaron a circular rumores de supuesta infidelidad.

MÉXICO.- La polémica alrededor de Facundo y su pareja, Delia García, sigue encendiendo conversaciones dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

Luego de que el conductor sacrificara un premio de 30 mil pesos para poder hablar con su novia, las redes sociales explotaron con especulaciones sobre una presunta infidelidad.

La llamada que desató el escándalo

El pasado martes, Facundo tuvo la oportunidad de hablar con Delia tras aceptar el intercambio del premio económico que había ganado en “las cajas del destino”. La emotiva llamada conmovió tanto al conductor como a sus compañeros en la casa, quienes lo vieron romper en llanto al escuchar a quien cariñosamente llama “bebezungui”.

Sin embargo, un detalle encendió la controversia: varios usuarios aseguraron que, antes de que Delia contestara, un hombre habría respondido y colgado de inmediato. En redes como X comenzaron a circular comentarios como: “Ps no es por intrigar, pero cuando Facundo marcó para hablarle a su novia, contestó un tipo y colgó jajajaja” o “Se me hace que trae unos cachos bien grandes”.

La reacción de Valentina, hija de Fancundo

Ante el alud de rumores, Valentina Gómez, hija mayor de Facundo, no dudó en salir en defensa de Delia y respondió con contundencia a través de sus historias de Instagram.

Estoy harta de toda la gente estúpida que cree que Delia estaba con otro hombre, vaya cómo ama esa mujer a mi papá. La llamada le avisaron que se iba a hacer después de que mi papá dio el dinero. Estábamos así porque afuera no la hemos pasado nada bien, escribió la joven.

Valentina agregó que tanto ella como su familia han recibido odio y amenazas debido a los chismes: “Me declaro hater de esto y qué vergüenza estas personas”.

El apoyo de Valentina a Delia tras rumores de infidelidad

Las palabras de Valentina se viralizaron rápidamente y fueron celebradas por muchos usuarios, quienes reconocieron su lealtad hacia su padre y el respaldo hacia la novia de Facundo en un momento tan difícil.

Con este mensaje, la hija del conductor buscó frenar los señalamientos y aclarar que no existe infidelidad alguna, resaltando que Delia ha sido un apoyo fundamental para Facundo durante su estancia en el reality y frente a la presión mediática que lo rodea.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.