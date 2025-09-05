VIDEO: Perrito se salva de ser arrastrado por la corriente en Cabo San Lucas

Uso todas sus fuerzas para nadar contra corriente y salvar su vida, el video se ha viralizado en redes

CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA.- Las fuertes lluvias ocasionadas por el paso del huracán Lorena en Cabo San Lucas, Baja California han dejado afectaciones en varias zonas del estado, entre ellas la colona Lagunitas donde se han registrado corrientes de agua que además de afectar a las personas también lo hacen con la fauna animal.

En redes sociales se ha compartido un video donde se observa que un perro es arrastrado por la corriente en el vado de Lagunitas, el can caminaba por la zona pero la fuerza del agua lo arrastró. En el video compartido en Facebook, se puede observar que el perrito nada con todas sus fuerzas para tratar de salir, pero no lo logra.

El agua lo arrastra a una caída mientras los presentes permanecen inmóviles e indiferentes ante la desgracia del animalito, quien a pesar de todo sigue luchando por su vida. Se observa como nada a contra corriente y logra llegar a unas piedras que le permiten salir del agua.

En la siguiente escena se ve saltar de felicidad al can, quien libró ser arrastrado por la corriente. Autoridades han alertado a la población evitar la zona de vados, pues la corriente del agua es intensa debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Se viven momentos de tensión

El video ha generado asombro entre los usuarios de redes sociales, quienes han mostrado indignación ante el hecho, pues nadie ayudó al perro.

Gracias por moverse y tratar de ayudar ha este animalito el (Karma Llegará y les hará recordar que no hicieron nada).

Y porque se ríen, che gente tonta…

Los perros son muy buenos nadadores no hace falta que los ayuden bueno al menos los de rancho no se los de ciudad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.