VIDEO: Sujeto destroza máquina tragamonedas para robarse el dinero

El sujeto fue captado por la cámara de seguridad del establecimiento; el crimen ocurrió en Tabasco

TABASCO, MÉXICO.- Una escena más de inseguridad fue captada por la cámara de seguridad de un establecimiento comercial en Tabasco. En las imágenes que se compartieron en red social X, antes Twitter, se observa a un sujeto encapuchado que armado con una piedra entra a un local de máquinas tragamonedas y de juegos.

El hombre entra al local y empieza a dar de piedrazos al vidrio de la maquinita tragamonedas hasta que logra romperlo. Con toda calma empieza a tomar paquetes de monedas y ya que lleva el botín huye lentamente del establecimiento comercial. Comete el crimen con toda calma.

De acuerdo con la publicación de redes el robo ocurrió en un negocio sobre la calle Laguna de las Ilusiones, en la colonia La Manga III del municipio de Centro, Tabasco.

Así robaron una local de maquinitas en Tabasco