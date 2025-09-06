360 cocodrilos han salido de su hábitat este año

El año pasado se tuvo el reporte de 180 saurios fuera de lagunas y otros vasos lacustres, muchos de los cuales fueron capturados.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Este año, se ha duplicado la cantidad de cocodrilos que han salido de su hábitat en la zona sur, en comparación con el 2024, reveló el subdirector de Protección Civil regional, Rafael Chirinos Aguilar.

En ese sentido, reconoció que es urgente que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto en el tema de la reubicación definitiva de esos animales, luego de los incidentes que han protagonizado.

«El año pasado fueron 135 a 140, en el máximo de los picos llegamos a 180 cocodrilos reportados, los reportes estaban entre los capturados y los reportados como avistamientos y este año llegamos aproximadamente a los 360 avistamientos», refirió.

«Obviamente se incrementó al doble la presencia, la aparición de los cocodrilos en la zona», indicó.

Mencionó que ya hay reportes de avistamientos en municipios como Aldama y Mante.

«Había una posibilidad de que se activaran unas UMAS en Villa de Casas, se sigue teniendo los estudios, Tampico es uno de los municipios muy interesados en ese tipo de situaciones en donde tengo conocimiento que hay una colaboración muy cercana con el doctor Cedillo que es el de SOS Cocodrilos en la zona, se sigue trabajando», explicó.

Por Benigno Solís/La Razón