Anel Noreña, ex esposa de José José, es hospitalizada de emergencia por un infarto cerebral

La exesposa de José José encendió las alarmas luego de confirmarse que está pasando por complicaciones de salud debido a este padecimiento

MÉXICO.- La tarde de este 5 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento mexicano se vio sacudido por una noticia inesperada: Anel Noreña, actriz y exesposa de José José, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto cerebral.

Así mismo, la noticia fue confirmada por las conductoras Linet Puente y Rosario Murrieta en el programa Ventaneando, quienes revelaron que la actriz tenía pactada una entrevista, pero nunca llegó.

«Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña… una entrevista que le íbamos a hacer… y de repente nos enteramos que no pudo llegar porque le dio un infarto», dijo Linet Puente.

¿Cuál es el estado de salud de Anel Noreña luego de sufrir un infarto cerebral?

Rosario Murrieta, por su parte, detalló que la actriz se encontraba cerca de un hospital cuando comenzó a sentirse mal, por lo que la rápida acción resultó crucial para mitigar las consecuencias de un evento que pudo haber sido fatal.

«Resultó que efectivamente sufrió como un conato de infarto cerebral, por fortuna cuando se empezó a sentir mal iba pasando por un hospital, ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores […] Acaba de regresar a su casa. Sí recibió atención médica, por supuesto y en unos días más estará de vuelta ya trabajando», dijo Murrieta.

La noticia encendió las alarmas sobre la salud de la exesposa del Príncipe de la Canción quien, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia contactadas por TV Notas, había recibido advertencias médicas previas sobre su estado.

Si bien no se revelaron detalles específicos de las afecciones que padecía, este incidente subraya la importancia de atender a las señales del cuerpo y las recomendaciones de los especialistas.

«Desde hace años, Anel tiene problemas cardiovasculares. Por su edad y el sobrepeso tiene triglicéridos y colesterol altos que le han obstruido varias arterias», dijo la fuente.

La buena noticia es que, tras el susto, Anel Noreña ya se encuentra en casa, recuperándose bajo estricta vigilancia médica. Este episodio, sin embargo, representa una pausa obligada en la ajetreada vida de Anel por lo que sus compromisos profesionales, incluyendo su participación en Hoy y proyectos personales, deberán esperar mientras se dedica a su plena recuperación.

¿Qué es un infarto cerebral?

Un infarto cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular isquémico, ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro, lo que puede causar daño cerebral. Las causas más comunes incluyen la formación de coágulos sanguíneos o el estrechamiento de las arterias que suministran sangre al cerebro.

Los síntomas pueden variar dependiendo de la zona del cerebro afectada, pero comúnmente incluyen debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o comprender el lenguaje, pérdida de visión en uno o ambos ojos, y mareos o pérdida del equilibrio.

Es fundamental buscar atención médica inmediata si se presentan estos síntomas, ya que el tratamiento temprano puede reducir el daño cerebral y mejorar las posibilidades de recuperación.

