Anuncian llegada de nuevo episodio de lluvias para Tamaulipas

Las precipitaciones podrían extenderse durante varios días, con efectos más notorios en la zona norte y centro del estado.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El pronóstico meteorológico anuncia un nuevo episodio de lluvias para la entidad.

Un frente estacionario en el sur de Texas, en interacción con la humedad tropical proveniente del Golfo de México, provocará tormentas y chubascos a partir de este domingo en gran parte del territorio tamaulipeco, según reportes de Meteorología Tamaulipas.

Las precipitaciones podrían extenderse durante varios días, con efectos más notorios en la zona norte y centro del estado, aunque las lluvias también alcanzarán municipios de la región sur.

Especialistas señalan que este tipo de sistemas favorece tanto la recarga de presas y cuerpos de agua como el alivio en zonas que enfrentan condiciones de sequía, aunque también se mantienen bajo vigilancia los riesgos de encharcamientos y crecientes en cauces urbanos.

Autoridades de protección civil llaman a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica y rachas de viento.

Asimismo, se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades con acumulación de agua durante los próximos días.

El fenómeno confirma que septiembre se perfila como un mes clave en la temporada de lluvias en Tamaulipas, en medio de la influencia de sistemas tropicales y frentes en interacción con el Golfo de México.

Por Antonio H. Mandujano