Ciudad Madero destaca en concurso interno de Orden Cerrado de la USJT

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas celebró el primer concurso interno de Orden Cerrado, con la participación de alumnos de licenciatura y cadetes de formación inicial.

Los agentes de Tránsito y vialidad que se encuentran n proceso de capacitación, de Ciudad Madero lograron un triunfo destacado.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el representativo de Tránsito de Ciudad Madero, denominado Tango, obtuvo el primer lugar en la categoría de Pelotón de Orden Cerrado, imponiéndose por su disciplina, coordinación y precisión.

En la competencia también participaron cinco escoltas de Bandera Nacional, dos pelotones y tres secciones de orden cerrado. El jurado estuvo integrado por instructores de instituciones educativas y del Pentatlón Militarizado, quienes calificaron el desempeño de cada agrupación.

Otros ganadores fueron la escolta Guerreros, integrada por alumnos de Criminología, en la modalidad de Escoltas de Bandera, y Centiverus, representativo de los cadetes de Guardia Estatal de los grupos 25 y 26, en la categoría de Secciones.

La USJT resaltó que este tipo de ejercicios fortalecen la disciplina, el espíritu de cuerpo y el sentido de pertenencia entre los futuros profesionistas elementos de seguridad en Tamaulipas.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón