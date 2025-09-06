Correcaminos de Eugui obligado a ganar hoy contra Atlante

El cuadro universitario se juega más que tres puntos en este partido ante Atlante; una derrota podría significar la despedida del actual cuerpo técnico

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas enfrentará hoy a Atlante en la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El partido se disputará a las 18:00 horas en el Estadio Agustín Coruco Díaz.

El equipo trabajó durante la semana con el objetivo de obtener una victoria que le permita sumar puntos, ya que actualmente cuenta con 5 unidades en el certamen.

Gerardo Moreno, futbolista tamaulipeco que milita en el club, señaló que el grupo busca responder con resultados.

“La forma de responder es con triunfos, tenemos que trabajar y dar el máximo. Nos toca revertir la situación, ganar, sumar y dejar el alma en cada partido, para que la afición salga con la satisfacción de que lo entregamos todo”, declaró.

El jugador también indicó que la concentración está en el próximo compromiso.

“En estos momentos tenemos que enfocarnos primero en Atlante y después pensar en Tampico. Vamos paso a paso pensando en la victoria y en seguir sumando unidades”, comentó.

El encuentro tendrá un contexto particular para el cuerpo técnico. Héctor Eugui se juega la permanencia como director técnico, ya que de no conseguir la victoria, su salida del club estaría prácticamente definida.

Diversas versiones apuntan a que incluso el director deportivo, Ricardo Chávez Medrano, junto al presidente Javier Garibaldi, habría dejado de mostrar respaldo a su gestión, y todo dependerá de los resultados.

Eugui no tiene el mejor respaldo tampoco de la afición, quien ya no quiere al uruguayo pues poco futbol ha mostrado aunado a la falta de los resultados.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la jornada 13 del Clausura 2025, cuando Correcaminos derrotó 2-0 a Atlante en el Estadio Marte R. Gómez, con anotaciones de Joel Martínez.

En este equipo de los Potros tienen presencia tamaulipeca con Ronaldo Gonzalez y Rodrigo Cabrera.

POR. REDACCIÓN

EXPRESO