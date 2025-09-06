Desiste FGJ de testigos en juicio contra Mario ‘G’

El proceso se reanudará el 9 de septiembre con el alegato final del ministerio público y la defensa, previo a que la jueza dicte la sentencia.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ministerio Público desistió de presentar a tres testigos clave en el juicio contra el ex titular de la SET, Mario “G”, acusado de ejercicio ilícito de funciones y peculado. Entre los citados estaba la ex titular de la secretaría de Educación.

La audiencia se celebró este viernes en el Centro Integral de Justicia, encabezada por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas. Estaba previsto escuchar a dos trabajadores de la dependencia y a la ex funcionaria, pero al iniciar, la fiscalía informó que no los presentaría.

Ante la ausencia de testigos, la jueza pidió avanzar hacia los alegatos de clausura de esta etapa procesal. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó un aplazamiento para preparar su intervención, lo que provocó la oposición inmediata de la defensa del acusado.

Pese al rechazo de los abogados, la jueza accedió y fijó nueva fecha para continuar el juicio: el próximo 9 de septiembre a las 12:30 horas. Será presencial para las partes, aunque el acusado participará únicamente vía Zoom, alegando problemas de salud.

De acuerdo con el expediente del caso, a Mario “G” se le señala de celebrar un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina, con la Aseguradora Metlife.

Ese convenio lo celebró sin contar con la autorización para ello, luego que a la fecha de la firma del mismo (15 de enero del 2018) era Subsecretario de la SET, y solo el titular podía representar a dicha dependencia.

Durante la vigencia del contrato con Metlife, se realizaron diversos depósitos a las cuentas de la Secretaría de Educación y no a Finanzas del Estado, única dependencia facultada para regular los ingresos y asignar las partidas presupuestales del ejercicio anual.

Además, se señala que el recurso fue distraído para efectuar pagos por distintos conceptos, entre ellos reparación de vehículos, alimentos, compra de regalos, gastos de comprobación y renta de mesas, entre otros.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón