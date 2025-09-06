Disparos no vinieron de agentes: Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas negó que policías investigadores dispararan contra una familia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas negó que policías investigadores fueron los responsables del ataque a una familia el jueves pasado sobre la carretera Victoria Reynosa, donde un menor perdió la vida y sus padres resultaron heridas.

La dependencia informó que los dictámenes en materia de tránsito terrestre, criminalística de campo, balística forense, así como diversas entrevistas, “permiten presuponer que los disparos fueron hechos por personas que tripulaban dos vehículos, uno rojo y otro blanco”.

De acuerdo con los resultados de los dictámenes, el vehículo donde viajaban las víctimas fue interceptado por dos vehículos, uno de color blanco y otro rojo, de este último se realizaron detonaciones al auto de las víctimas.

Los hechos ocurrieron cuando los integrantes de la familia transitaban de Victoria a Reynosa, cuando fueron agredidos por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la versión oficial, una unidad de la policía investigadora circulaba por el lugar, la cual fue agredida con disparos de arma de fuego por los tripulantes de una unidad de color blanco.

Los elementos de Investigación repelieron la agresión y retornaron en persecución de los agresores, percatándose que la unidad de las víctimas se encontraba detenida con impactos de arma de fuego por lo que descendieron para solicitar apoyo al percatarse de que los tripulantes se encontraban heridos.

Como resultado de la agresión, el padre de familia recibió esquirlas en la cabeza y el rostro, mientras la madre de familia recibió dos disparos en el brazo y resultó con una fractura, mientras su hijo, Joshua de 10 años de edad, murió en el lugar.

Horas más tarde fue localizado abandonado un vehículo NP300, Nissan color Blanco con impactos de armas de fuego, en cuyo interior entre otros objetos se localizaron un arma de fuego, cargadores, chalecos balísticos y poncha llantas, el cual coincide con las características del vehículo agresor de la familia y de los agentes de la Unidad de la Policía Investigadora.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón