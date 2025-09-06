Empleado de tienda apaga incendio de camioneta

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado en el Bulevar Allende

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La rápida respuesta de un empleado de una tienda, ayudó para que una camioneta no se incendiara en su totalidad, aunque sí tuvo daños.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado en el Bulevar Allende, en dirección de norte a sur, enfrente de la primaria Mártires de la Revolución, entre las calles Francisco Javier Mina e Hidalgo.

La camioneta dañada fue una Mazda 6, de color blanco, modelo 2015 con placas de Veracruz, misma que presuntamente sufrió un cortocircuito y ocasionó que saliera una gran cantidad de humo del motor.

​La pronta reacción de un empleado de la tienda de Su Bodega fue de gran ayuda para controlar el incendio.

Con un extintor, el trabajador, junto con la ayuda de transeúntes y otros conductores, logró controlar el incendio y evitar que el vehículo se consumiera por completo.

Oficiales de la Delegación de Tránsito y Vialidad de Altamira, cerraron el tramo del Bulevar Allende para evitar que la gente se acercara.

Los peritos de la corporación calcularon que las pérdidas materiales superan los 50 mil pesos, ya que el motor quedó calcinado, aunque el resto de la carrocería resistió al fuego.

Los bomberos municipales detallaron que el incendio de vehículos aumenta cuando se registran altas temperaturas.

Recomendaron a los automovilistas realizar las reparaciones de las unidades en lugares establecidos, ya que en algunos talleres no utilizan el material adecuado.

Por. Óscar Figueroa

La Razón