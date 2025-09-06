Exigen justicia por asesinato de su hijo

Una familia denunció que policías de la Fiscalía de Tamaulipas atacaron a balazos su vehículo en la carretera Reynosa-San Fernando, lo que provocó la muerte de su hijo menor.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La familia que fue atacada a balazos en la carretera de Reynosa a San Fernando en Tamaulipas, y que resultó en la muerte de su hijo menor, denunció que los responsables de la agresión fueron elementos de la Unidad General de Investigación pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del estado.

“Quiero que quede en claro que los que disparos, porque yo los vi con mis propios ojos, vienen de una unidad de elementos”, denunció el padre del menor fallecido.

A través de una entrevista con un medio local, se pudo observar al padre con una venda en la cabeza y, a su lado, a su esposa.

La identidad de la pareja se desconoce, ya que las autoridades no han proporcionado mayor información.

La familia circulaba por la carretera Reynosa-San Fernando a bordo de un Volkswagen Vento cuando, a la altura del fraccionamiento Misión Santa Fe, fue atacada a tiros.

Los hechos ocurrieron el jueves a las 16:30 horas, tiempo de la frontera de Tamaulipas (17:30 horas en el centro del estado).

Tras la agresión, en la que perdieron la vida de su hijo menor a causa de los impactos de bala, la pareja fue atendida en un hospital por las heridas que también sufrió.

Los cuerpos de emergencia acudieron al auxilio. En un inicio, todo fue confusión hasta que los afectados hablaron con la prensa.

“Fue una unidad rotulada oficial de la policía investigadora del estado que es oficial; incluso si tú checas los casquillos o algo vienen de unas armas oficiales; son las armas oficiales”, declaró el hombre.

El denunciante aseguró que su primera reacción fue “verme sangrar de la cara y ver a mi hijo menor muerto”, mientras que los agentes que presuntamente les dispararon comenzaron a tratarlos con prepotencia.

“Se acerca uno de la policía, primero se pusieron muy prepotentes: que ‘bájate del vehículo’. Pero yo no miraba, estaba lleno de sangre. Pero al ver a mi hijo, pues yo me puse en medio como una impotencia de no poder hacer nada”, relató.

Posteriormente, el civil pidió que se quitaran las capuchas, a lo cual accedieron.

Los agentes le mostraron su gafete que los acreditaba como policías de la fiscalía del estado.

Una vez que se percataron de lo cometido, los agentes pidieron disculpas.

“Me enseñaron su gafete, no me lo quisieron mostrar en la mano, me lo enseñaron nada más. Y sus palabras fueron que los perdonara, y pues que se viene qué ubicado de vehículo, que pues la regaron pero que estaban en la mejor disposición de hacerse cargo, hacerse responsable de los hechos”, afirmó.

En una parte de la entrevista, los afectados solicitaron justicia.

Por otro lado, la fiscalía hasta el momento emitió un breve comunicado en el que señala que se harán las investigaciones correspondientes.

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón