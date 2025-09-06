Hombre pierde la vida al derrapar en su moto

SAN LUIS POTOSÍ.- Un hombre falleció momentos despues de derrapar la motocicleta en la que viajaba, en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.

La persona quedó tendida en la carpeta asfáltica mientras que su unidad quedó tendida a un costado de la carretera.

El infortunado sujeto se desplazaba en una motocicleta en color negro aparentemente a exceso de velocidad.

Fue en la carretera estatal rumbo a La Ceiba donde el motorista derrapó, sufriendo graves lesiones.

La unidad de paramédicos de Bomberos Voluntarios de Tamuín arribó al sitio para dar los primeros auxilios al hombre de aproximadamente 30 años.

Sin embargo, tras valorarlo se percataron que ya no contaba con signos vitales.

Dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del estado para que personal de la misma diera fe del cadáver.

Por Benigno Solís/La Razón