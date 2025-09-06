Mario López también se deslinda del Verde

El diputado federal, siglado por el PVEM, asegura que su militancia está en Morena y su candidatura identificada con el Verde fue parte de una estrategia electoral

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La alianza que MORENA hizo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), en las pasadas elecciones para Tamaulipas a nivel federal y local, fue una negociación que convenía en los procesos electorales, sin embargo los ahora legisladores federales, fueron prestados a esos institutos políticos para contender y ahora han regresado al partido y bancada en la que militan.

Así lo reconoció el diputado federal postulado por el Verde Mario López Hernández, en entrevista con EXPRESO dijo que en las elecciones de 2021 y en 2024, los tres institutos políticos acordaron una estrategia político electoral muy bien diseñada.

“MORENA facilitó los candidatos, para siglar como PT y Verde, fuimos prestados, pero seguimos siendo militantes de MORENA; yo estoy registrado tengo mi credencial, y el préstamo solo tiene efectos para el proceso electoral, al llegar a la cámara para alcanzar cierta votación en la presidencia de la JUCOPO; 77 diputados regresamos a nuestra bancada”.

“Legalmente somos de MORENA, yo estoy afiliado, no decliné, solo fui siglado por el verde como parte de una estrategia política”, reiteró tras señalar que en todo caso si hay inconformidades debe haber una reforma electoral, en donde el INE proponga para que las cámaras puedan analizar.

En relación a las recientes declaraciones de la presidenta de su partido Guadalupe Gómez Núñez, sobre el cascaron vacío que representa el Verde en el estado, consideró que tiene derecho a manifestarse, los diputados locales que fueron registrados por el Verde, ellos tomaron la decisión: “no los obligaron”.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón