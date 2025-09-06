Más de 92 mil personas usan transporte público en Altamira

La demanda de transporte público se ha incrementado.

ALTAMIRA,, TAMAULIPAS.- El número de personas que usan el transporte público en Altamira ha aumentado de manera significativa en los últimos diez años.

Según datos de la Dirección de Transporte Público, actualmente se mueven 92 mil 365 personas al día, mientras que hace una década eran 61 mil.

​El director de Transporte Público, Jorge Óscar Luna Loya, comentó que el municipio crece y la gente llega y quiere los servicios básicos, entre ellos el transporte público.

​»Altamira ya creció y que se levanten más temprano, aunque haya carros hay tráfico particular, antes no había tanto y todas las primarias están saturadas por las mañanas», afirmó Luna Loya.

El funcionario mencionó que «se requiere que los semáforos estén sincronizados en las colonias, hay que dar más tiempo para salir».

El director de Transporte Público aseguró que «no hay ninguna colonia de Altamira que no tenga transporte, bien o mal lo tienen, estamos hablando de 1,600 unidades».

La demanda de transporte público se ha incrementado principalmente en los fraccionamientos, sobre todo en Haciendas, Mangos, Canarios, Jardines de Arboledas, Los Prados, etcétera.

Jorge Óscar Luna Loya, reconoce el crecimiento en la demanda de transporte público, que si bien no deja a los ciudadanos sin un medio de movilidad, sí causa importantes retrasos en horas pico.

Asegura que siempre hay unidades disponibles, el desfase entre la llegada de los pasajeros y la disponibilidad de los vehículos genera las filas que incomodan a la población, por tal motivo se trabaja en establecer un diálogo con los concesionarios y operadores.

Por Óscar Figueroa

La Razón